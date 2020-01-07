聰明蒸炒糯米飯 乾爽有法

疏孔乾身武器——想糯米飯炒得乾身，秘訣是蒸糯米時採用疏孔的器皿，將糯米鋪平在有氣孔的位置上，避免糯米含水過多。（黃志東攝）

啖啖溫暖——一碗油香滿溢、軟硬適中的臘味糯米飯，是很多人在濕冷夜裏的慰藉，每啖都是溫暖幸福。（黃志東攝）

【明報專訊】冬夜冷雨，走在潮濕陰冷的街頭，特別想吃碗熱騰騰、油香撲鼻的炒糯米飯補充能量。炒糯米飯雖是廣東傳統菜式，看似簡單，但要將黏性強的糯米炒得乾爽、顆粒分明且軟硬適中，卻相當考功夫。而古法的生炒糯米飯幾近絕迹，畢竟由生炒至熟，需時超過半小時，不少餐廳因應成本效益而改為「熟炒」。今時今日，先蒸後炒的糯米飯，如何炒得乾身美味？如何演變出手工菜式？大廚有法！

「糯米飯，要炒得乾爽，不會硬得黐牙或軟得黏糯，有油香而不膩，才說得上好吃。」文華廳中菜行政總廚黃永強說。

先蒸後炒 疏孔防積倒汗水

跟着大廚走進文華廳的廚房，看他炮製一味臘味蟹肉糯米飯，發現只要蒸得有技巧，先蒸後炒的糯米飯與生炒差別不大。他說：「糯米偏硬身，必須先以清水浸泡1小時，隔乾水後，蒸半小時。糯米經浸泡後會流失部分澱粉質，只要蒸時隔乾水，以疏孔的器皿，將糯米薄薄一層鋪在有氣孔的位置上，使水蒸氣及倒汗水不易積聚，糯米便不會含水過多而變軟。一旦發現含水多、黏在一塊的糯米顆粒，便要抽起來淘汰掉，以免影響口感，炒起來不夠乾爽。」

至於古法生炒糯米飯，沒有蒸煮的步驟，由生米炒熟，所花的時間較長，黃永強說：「生炒不會將糯米先蒸熟，事前須浸泡長達4小時，然後炒半小時至40分鐘，往往要長時間佔用一個爐頭來炒，這是非常奢侈的事。」過去他在已結業的怡東軒任行政總廚時，曾大膽地堅持做出古法生炒糯米飯，「怡東軒廚房爐頭較多，加上生炒的做法有機會失傳，坊間已很少人做，亦無師傅教，所以當時做這菜式不是為了生意，主要想教後輩如何做生炒，一起交流，將這做法傳承。由於製作時間長，須事先預訂，每晚限量供應5至6碟」。

爆香臘味 嚴格控制出油量

今次黃永強示範先蒸後炒的做法，把糯米飯蒸熟後備用，隨後爆香臘腸、臘肉、膶腸、蝦米，他說：「臘味愈爆得久會愈出油，時間要控制得恰到好處，令它有油香而不釋出過多油分，否則臘味會變得乾硬難吃。」大廚用的是本地老字號的臘味，「每次來貨都會嗅嗅有否出現油膉味，確保是今年的臘味。近年豬肉來貨價貴了不少，臘味更加要謹慎選擇，老字號的品質較有保證，質素參差的臘味可能會肥膏比例太多，甚至加很多酒精、不知名成分的東西去防腐」。

妙加蟹肉 鮮甜中和膩滯感

他將臘味爆香後盛起備用，以留有臘味油香的原鑊來炒飯，灑上冬菇、瑤柱，分幾次澆少許混入瑤柱水的上湯，以免飯炒得變乾硬。「調味則只簡單加鹽、糖、生抽、老抽已足夠，因臘味、蝦米、瑤柱、上湯本身帶有味道，最後加臘味回鑊。此外還會加新鮮的花蟹蟹肉，較鮮甜，令菜式感覺較尊貴之餘，吃下去口感軟不會太乾，亦能中和膩滯感，是一次新嘗試。」

古法生炒糯米飯雖是老饕的極度追求，但基於成本效益，現時已很少食肆有售。加上生炒的難度較高，炒得不好，吃下去可說是一場災難。黃永強說：「生炒糯米飯多數自家炒，或在私房菜館才可食到。相信現時已很少食肆會生炒，時間及火候不易控制。炒得過久，糯米會碎掉，時間不夠，糯米不熟。廚師需憑經驗觀察糯米脹身的程度，如米顆粒較小，通常代表未熟、未受夠水分，需再澆上湯，利用蒸氣讓米發脹，當糯米脹到一定程度便要停手，如繼續加上湯會煮得過分軟糯。」他說，現時不少酒店大廚已將先蒸後炒的技術掌握得很好，只要蒸煮時水分控制得當，同樣能炒出乾爽好吃的糯米飯。

■Info

◆文華廳

地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店25樓

查詢：2825 4003

文：吳穎湘

編輯：林曉慧

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