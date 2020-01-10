沙葛代蘿蔔 銀魚仔鹹糕富貴逼人

【明報專訊】有「松露女王」之稱的區碧玲（Esther）一向點子多多，今個農曆年，她就在其烹飪教室Dolce Dolce Kitchen ＆ Gourmet創作出一道既有創意又意頭十足的富貴銀魚沙葛糕。

Esther表示，過往在農曆新年多吃蘿蔔糕，覺得有點膩，因此想搞搞新意思，構思其他口味的鹹糕。今年她就以沙葛取代蘿蔔，配搭瑤柱、蝦米、炸銀魚仔乾等海味，加入唐芹、冬菇、胡椒粉、麻油等製成銀魚仔沙葛糕。「我很喜歡炸銀魚仔乾這小食，新年時更會生炸銀魚仔當口果。」Esther只選體型細小的銀魚仔，以1至2厘米長為佳，因為魚味更突出。一般人以為銀魚仔和沙葛都是便宜貨，Esther指其實這都是貴價食材，高質沙葛平均每斤賣10至12元，比起每斤便宜至3元一斤的蘿蔔，起碼貴幾倍，而上環海味店出售的優質銀魚仔，每斤也要賣300元，加上高級蝦米、瑤柱、日本花菇等食材，此糕實屬揼本之作，貫徹她對好食材的執著。Esther建議此糕宜煎香品嘗，「一來外脆內juicy，二來更能帶出冬菇香」。她教路，把糕切1至2厘米厚，以中火煎香，入口魚味濃香，沙葛清甜爽口，好味！

■Dolce Dolce Kitchen & Gourmet

地址：觀塘成業街6號泓富廣場9樓906至907室

查詢：2151 0609