手作蛋卷 黃金碌碌好意頭

蜂巢非常薄身——為做出皇玥的蜂巢蛋卷，花1小時打蛋漿是等閒事。打進空氣的蛋漿在蛋卷爐闔蓋一夾後，非常薄身，葉師傅小心翼翼地將之捲成蛋卷。（黃志東攝）

工具鋁管餐刀——捲蛋卷時需以鋁管和餐刀輔助，如將蛋皮剷起，將蛋卷捲得層層貼服，得靠對兩種工具的純熟運用。（黃志東攝）

製作左右開弓——家庭式經營的真香，一切皆是小本製作。細何生以兩個小小蛋卷爐「左右開弓」，倒蛋漿、闔蓋烘、剷起蛋皮翻邊、捲起蛋皮，不斷重複，全神貫注。（宋霖鈴攝）

金黃鬆脆——金黃色、圓碌碌的蛋卷，憑着濃厚蛋香和鬆脆口感，總讓人一根又一根地接着吃。近年興起的短身蛋卷（左）固然方便，但傳統的長身蛋卷仍不乏追捧者，例如元朗老字號真香（右）便勝在焦香薄脆。（真香蛋卷$32/盒、 $73/小罐、 $123/大罐）（馮凱鍵攝）

【明報專訊】如果你愛吃蛋卷，香港絕對是個福地。德成號、精記、真香、垣記、齒來香、皇玥等寶號，有如百家爭鳴，賣蛋香、賣薄脆、賣鬆化，各有厲害板斧。新年前是小店大號最忙碌的時節，因為香港人都愛以蛋卷送禮。金黃色、圓碌碌的蛋卷，吃幾條，感覺好圓滿，即使吃時掉下滿地碎屑，大家也就當作落地開花，富貴榮華。管不了長輩說它熱氣或油膩，就連蛋卷碎也不浪費，要用匙羹慢慢享用！

金黃發亮的罐子，藏着金黃直長的蛋卷，哪一家過年沒有它的蹤影？然而，蛋卷在上世紀中出現於香港市面時，包裝並不華美，孕育它的，不過是簡陋木頭車上的炭爐。街邊檔販幾下手勢，蛋卷就熱辣辣捲好，一條賣幾個斗零，風味與今日大為不同。「以前小朋友買多，做零食，我們一條兩條咁賣。」元朗真香蛋卷老闆娘何太憶述。「戰後環境差，不用輪米就做小販，乜都賣，後來在澳門經營蛋卷店劉科記的相熟朋友，傳授技藝給我上一代。起初用炭爐，噼里啪啦的，整整下就用火水爐，才到電爐。」

老字號不加牛油 雙層蛋皮夠充實

屹立元朗72年的真香，隱藏於元朗大馬路旁小巷，門面小小，但那股蛋香卻飄香十里，真正店如其名——真香。在綠色簷篷下，有個中年男士正全神貫注捲蛋卷，他正是真香的第三代傳人細何生，香味繚繞小巷，記者忍不住問箇中有何秘技？「真的分不了神和你談話。」細何生無奈道，兩手只管在兩部蛋卷爐間「飛舞」。

他在一邊爐頭倒蛋漿、闔蓋烘熱、用餐刀剷起蛋皮翻邊再烘；另一爐頭的蛋皮已烘妥，便用鋁管捲起成蛋卷，待旁邊蛋皮烘好，再捲上成第二層蛋皮，這才製成一根蛋卷。捲兩層，口感始夠充實，這是真香家庭式小本製作，也是爐面小的折衷辦法。看到金黃色的蛋卷，記者再也按捺不住，「點解……」才開口說了兩字，兩塊蛋皮就告吹，證明要做出一根完美蛋卷，先要心無旁騖，專注眼前。

「冇乜嘢難，手板眼見工夫。」已將手藝傳給兒子、有空在店裏打牙骱的何太，倒對自家手藝說得輕鬆：「從前師父教落已經係咁做。用北京蛋，蛋黃偏橙的，夠香。我啲蛋卷冇香油、香精、色素，用兩種油：生油和豬油。」沒有牛油，皆因從前新界老一輩不愛牛油臊味，為了年長客人健康，真香亦奉行少糖少油原則。有熟客來買兩罐蛋卷，她笑言：「你唔覺得佢腬嘛！」

何太及丈夫何永森，每天早上5時就起來在家中開蛋漿，然後將一大桶蛋漿用手推車推到店裏，準備開舖。何永森在樓上工場開工，小兒子則坐鎮舖面，日復日地捲蛋卷。看似刻板的工作，卻充滿親情溫度。細何生早年辭去會計工作，回元朗做蛋卷，繼承家業。一家人就是靠這幾對手，烘出一根根焦香薄脆、遠近馳名的蛋卷。而那金色蛋卷罐上，懷舊藍招紙印着的「真香 蛋卷專家」毫不過時，簡單幾個字就告訴你誰是蛋卷專家。

蜂巢皮薄酥鬆 法國牛油是靈魂

如果說真香是那種味道十年如一日的檔口巷仔風味代表，那皇玥的蛋卷則是講究材料、款式多多的新派風味。由半島奶黃月餅始創人葉永華師傅坐鎮的皇玥餅藝，着重的是蛋卷的牛油香和酥鬆口感。從十多種牛油中挑選出來的法國牛油，是皇玥蛋卷靈魂，其他材料包括湖北蛋、麵粉、砂糖，還特別加入鴨蛋，以增強蛋味。走進皇玥示範餅房，牛油味籠罩整個餅房，原來是葉師傅的徒弟黎永冠已備好蛋漿，「打個漿都成個鐘，打得起、打得浮先有蜂巢效果」。他說單是把牛油和糖混合，已得花上半小時，「要啲糖軟晒，油浮晒，才可下蛋攪拌」。

呈珍珠色的蛋漿，在長時間的攪拌過程中注入了大量空氣，質感因而滑溜細緻。葉師傅舀一勺，闔下機蓋壓平，稍烘一會打開，蛋漿已成一片透薄、帶有小洞的蛋卷皮。再用鋁管捲起時，蛋卷皮吹彈即破，他趁蛋卷皮未變硬時，立即以適中力度捲起，才能做出層層透孔的蜂巢蛋卷。熱烘烘吃，牛油味更突出，滿口油香酥鬆。

以往嘗蛋卷，總要小心翼翼在罐中取出蛋卷，避免折斷。皇玥蛋卷卻只有食指般長，每3條為一小包，兩口便吃掉整條蛋卷，不會邊吃邊掉下蛋卷碎。每一條工整的手工短蛋卷，全靠一把滾輪刀，一把刀備有三個輪，「轆一轆」烘好的蛋皮，便可分成4條短蛋卷。「短身容易食，一口過。不用吃到成地都係，帶去哪裏食都方便。」這可是葉師傅和黎師傅花逾一年時間反覆調整配方，從口味、造型到包裝都可見心思。

真材實料創11味 蛋卷見蝦眼

除了原味蛋卷，他們更研發出另外11種口味。伯爵茶、櫻花蝦、岩鹽朱古力、黑松露、香草番茄、香葱紫菜、榴槤、椰汁、薑汁、鹹蛋黃、咖啡……味道多得令人眼花撩亂。別以為那只是賣噱頭，其實每種味道都以真材實料炮製。百爵茶用新鮮茶葉；榴槤選用夠香濃的「貓山王」；櫻花蝦有原隻蝦乾，亦有蝦碎，以增加口感。細心看，蛋卷上連蝦眼也看到。葉師傅說，加入額外材料後需要仔細調校其他材料用量，「例如伯爵茶味，將茶葉煲成的茶水加入蛋漿後，會多了水分，便要減少帶水分的牛油。又因為茶有澀味，需下多點糖作平衡」，再將茶葉稍為搗碎，加入蛋漿，色香味便齊全了。

■Info

◆真香蛋卷

地址：元朗大馬路124號 D地下

查詢：2476 1334

◆皇玥餅藝（尖沙嘴旗艦店）

地址：尖沙嘴加連威老道43號地舖

查詢：2217 3638

文：宋霖鈴

統籌：陳詠詩

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com