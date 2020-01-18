鮮味導航蒐羅食材 罕見清甜香箱蟹

【明報專訊】時令又新鮮的高質食材是日本料理的美味關鍵。於銅鑼灣新開業的日式料理餐廳「藏」，便從日本、韓國、台灣等地魚場蒐羅最時令新鮮的食材，讓客人不用遠赴他方，也能吃到最鮮味的日式料理。

店裏供應廚師發辦、午巿套餐及單點。主廚吳家俊（KC）表示，每天的廚師發辦均採用最時令的日本海產食材，即使是前菜都花了不少工夫製成。好像前菜鮑魚伴肝醬，鮑魚以大葱、蘿蔔、豉油等食材的醬汁慢煮3小時，待其慢慢吸收醬汁精華後再切片，肝臟則用以製成醬料。酸汁清甜，鮑魚片爽口，吃起來鮮甜帶豉油味道，鮑魚肝醬味道濃郁。問主廚除了鮑魚肝臟外，還有加入什麼調料，他只肯說有豉油及水，至於其他調味則屬秘密。

採訪當天，KC將本鯖大拖羅配紫蘇葉，拖羅先稍微用火炙烤至微焦，油脂隨之浮面，登時散發油香。吃時用紫菜和紫蘇葉包住，可減少油膩，但又不會掩蓋拖羅的油香。還有難得嘗到來自岩手縣的香箱蟹，香箱蟹的蟹味非常突出，肉質清甜，最重要是並不經常吃得到。至於壽司方面，口味從淡到濃均有，例如中拖羅、鰈魚、吞拿魚、赤貝、海膽等等。

即叫即燒鰻魚 皮焦肉厚

這裏烤得焦香的鰻魚飯亦是不少人的心頭好，KC說店裏的鰻魚來自台灣、日本、韓國等地，「我們是品質先決，看到時哪個養殖場質素較高。跟其他餐廳不同，我們是即叫即燒，不會預先備好之後再翻熱」。嘗一口鰻魚，肉質結實有彈性，魚皮微焦，醬汁香甜濃郁，KC表示上乘的鰻魚要看其肉質是否肥美和油脂是否充足，而燒好的鰻魚油會加進鰻魚汁內，令其味道更為香濃。鰻魚丼午市定食包沙律、茶碗蒸、麵豉湯及甜品，不想吃魚生壽司的，大可試試 。

而另一道午市定食，是日本雲丹美國伊勢海老丼，波士頓龍蝦先慢煮20分鐘，令厚實的龍蝦肉在攝氏90度的水溫中慢慢由內到外熟透，令其肉質保持鮮嫩。不是每隻龍蝦都有蝦膏，採訪當天記者便難得遇上，將原隻龍蝦膏拌飯，更是啖啖鮮味。若覺得龍蝦味太過濃郁，可加點店內獨有的柚子子薑，酸甜可口，為龍蝦肉帶來清新平衡口味。

■藏

地址：香港銅鑼灣謝斐道482號1樓

查詢：3125 3133

註：午、晚市均設廚師發辦（Omakase），午市$980，晚市$1180至$1680