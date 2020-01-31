「牛魔王」呷威士忌 美國南部好滋味

北海道帶子及藍蝦——優質的海鮮食材，配上別具美國南部風味的醬汁，以青檸、薑及粉紅椒調味，清新醒胃又不會太辣。（$248）（黃志東攝）

波本威士忌燒肉眼——以美國44 Farms的百分百黑安格斯牛肉煮成，先將肉眼扒以浸了波本威士忌的布包起來濕式熟成30天，再以炭火燒製，更會在燒時掃上威士忌增香。（$2988/1公斤）（黃志東攝）

【明報專訊】香港不乏各種類型扒房，而美式扒房的確最受歡迎，但當中專注於美國南部菜式的扒房卻甚少。去年於香港瑰麗酒店5樓開業的Henry，則因着酒店集團的美國背景關係，為香港飲食界帶來了美國南部扒房，並由曾為多間米芝蓮星級餐廳效力的廚師Nathan Green出任主廚，他不但帶來美國南部的味道，更用上一些市場上少見的農場出產的牛扒。

Chef Green是英國人，在廚藝學校畢業後便加入英國的米芝蓮2星餐廳Gidleigh Park學藝，來港前於倫敦多間著名星級餐廳工作，2014年來港後同樣加入星級廚師的團隊，於22 Ships及Ham & Sherry等受歡迎的酒吧式餐廳工作，而接棒開設Henry，嘗試另一種菜系，他說這不會特別困難並謂：「作為廚師，不停創新挑戰才不會故步自封，而扒房的煮法及煙熏等手法，亦是西餐、英國也有的方式，加上美國南部的發展，受不少外來移民所影響，由食材到菜式都受着中國、非洲、墨西哥等不同的影響，最重要是當地有着強烈farm to table概念，廚師們對各農場出產十分熟悉，了解食材，配上南部主要的口味，要打造一間向美國南部飲食文化致敬的餐廳，不關乎國籍。」

的確，Henry有炭爐、煙熏爐等設備外，更着重食材選擇，特選美國得州44 Farms的百分百黑安格斯牛肉、加州Brandt Ranch的純種荷斯坦牛等。此外，扒房的醬汁是味道靈魂，Henry全部自家製，五椒波本威士忌汁、Charcutier醬汁、Cajun香料荷蘭醬、紅酒汁、波特酒青葱、酸醬及煙熏辣椒汁及煙熏伯納西醬等，連同餐後芝士也選用美國而非歐洲貨，將美式牛扒屋的味道全面帶來香港。而牛扒皆以美國貨為主，務求將美國優質牛肉的味道推廣開來。

牛扒以外，這裏的酒單也很有趣，全面供應Magnum（雙瓶）裝餐酒，眾所皆知，即使同一餐酒，雙瓶裝比起單瓶裝更優質，不過，大家不用擔心非要點叫雙瓶分量的酒，即使你柯打杯裝酒，侍酒師還是以當日精選的雙瓶裝酒供應。此外，餐廳外可看見肉房，供有興趣的客人購買生肉回家烹煮。

■Henry

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號 香港瑰麗酒店5樓

查詢：3891 8732