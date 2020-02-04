知多啲：撈到什麼吃什麼 蒸煠鮮味足

【明報專訊】80後本地水上人鄭錦鈿，是《岸上漁歌》一書的合著作者，她的父母曾跟隨祖父用「下艇」這種漁船撈捕紅衫魚，在上世紀70年代末至80年代初，一家人搬到岸上生活。鄭錦鈿在大學念碩士時，曾以水上人的生活空間及自己家族的故事為論文題材，她在論文中表示昔日水上人會被陸上居民稱為蜑家人，不過水上人覺得這稱呼帶有貶義，歧視他們沒有學識。她的文中指，從他們的族群來看，水上人可再細分為從潮汕、海陸豐、福建等地而來，說福建話的鶴佬人；而另一些則是講廣東話，並知道自己族群原居地的蜑家人；以及同是說廣東話但祖居香港的本地水上人。

來自西貢布袋澳的輝哥說，他們自己會把水上人分為東邊人和西邊人，「東邊為鶴佬，多數來自惠東等地。我們是西邊人，講廣東話，只是有些詞（發）音不同」。他說水上人常擔心自己不識字而被人取笑，輝哥說：「我的父母只會寫自己的名字，我們這一輩好一點。我們不叫自己是蜑家人，但因不識字，所以別人怎麼說，我們就跟着說。」

純魚肉手打魚蛋

過往水上人在海上謀生，體力消耗甚大，故他們的飲食以米飯為主糧，再配以海產；加上出海捕魚，生活物資貧乏，故他們烹調時大多採用白煠、隔水蒸及水煮的方法，鄭錦鈿說：「反映水上的游牧民族般望天打卦、隨遇而安的性格。」她又說不同族群漁民的飲食習慣也有不同，如鶴佬人會炮製小食如炒米茶（鹹茶）、米粉通及花生糖等，本地水上人則會做白豆粥、各類祛濕糖水或涼茶。如今她的家人仍會做以大苔、黃豆、粉葛及紅棗煮成的大苔糖水，鹹食則有鹹鮮魚、鹹魚、魚乾、魚蛋、新鮮墨魚滑等。

她仍記得兒時在三伯父家的魚排上吃過的新鮮泥鯭粥及水煮青口，另一樣讓她最難忘的食物便是已離世的外婆做的手打魚蛋。水上人的魚蛋只有魚肉，當中多以鮫魚、九棍、門鱔及紅衫等來製作。「外婆健在時，每天4點多起牀，梳洗後到香港仔魚市場附近的天光墟買魚，如遇見新鮮九棍或鮫魚，就會買回家打魚蛋。」打魚蛋的工序繁複，先要把魚去皮拆骨再刮肉，再用手打或撻的方式，讓魚肉呈凝固狀態及黏狀。完成後有需要可加入青葱及果皮，或肥豬肉增添口感，「這就是最原始及最鮮味的水上人魚蛋，街外是吃不到的。但現在魚蛋不太常出現我們家飯桌，因製作需時，而且好魚不常有」。