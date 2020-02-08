新派中菜五感體驗 「醉蝦」輕煙飄來酒香

【明報專訊】今時今日做中菜，除了要靠廚師紮實的手藝，創意的烹調手法之外，餐廳的環境氣氛也甚為重要。若能夠一邊品嘗美食，一邊在高雅舒適的貴賓房內透過玻璃欣賞廚師們現場的煎炒煮炸，相信客人定必更能感受到每碟餸菜的「溫度」。

灣仔很久沒有新的高級粵菜廳開張，近來便有米芝蓮一星店明閣登陸港島，讓港島區粉絲不用過海也能品嘗美食。灣仔明閣秉承九龍區充滿藝術風格的室內設計，由著名室內設計師梁志天（Steve Leung）操刀，陳列郭晉等多個中國當代藝術家的畫作，流露典雅的氣息；而近門口位的酒吧區位置，則予人一種很chill的感覺，非常輕鬆。不過，對於粉絲來說，最關心的始終還是食物質素吧。灣仔店請來明閣開國功臣之一——曾超敬擔任廚藝總監一職，他聯同行政總廚陳漢章（章師傅）組成全新班底，合力還原明閣9年來大部分的招牌菜，好像龍皇披金甲、葱香和牛窩燒飯、窩燒滋補竹絲雞炒飯等等。

蝦膠蟹肉釀元貝 鮮味滿分

打開菜牌，看見許多熟悉的菜式，但別以為曾師傅和章師傅「炒冷飯」，他們二人表明會將傳統和創新結合，希望為現代粵菜帶來更多嶄新元素，例如鮮蘆筍油泡大虎蝦片、珊瑚百花蒸釀鮮元貝等等，前者以乾煎蝦頭和油泡蝦片呈現兩種傳統烹調手法；後者則將蝦膠和蟹肉釀入新鮮元貝中，突顯食材鮮味。老饕對明閣當然會有一定期望，經記者試吃後，各位粉絲亦大可放心，曾師傅寶刀未老。不過今時今日做食肆，單靠美食未必能吸引年輕客人，他們便在中午推出輕食午餐，一份午餐包括湯、主菜、飯和甜品，別以為是普通快餐，這可花了兩位師傅不少心思，除了有油雞樅菌彩椒百合澳洲牛柳粒伴鮮蝦荷葉飯，或陳皮鮮沙薑煎雞件伴鮮蝦荷葉飯，更可品嘗明閣的茶壺松茸竹笙湯等招牌菜式，而且為保持客人的新鮮感，餐單每隔兩月轉一次。除了增加高質午餐，酒吧區的雞尾酒更會注入中式元素，以「茶」會客，在雞尾酒中不難發現陳放15年的普洱或雨前龍井的蹤影，若你不想大吃大喝，在酒吧區點一客鵝肝醬百花乳豬件、薑葱蓉煎元貝等中式輕食，再配上一杯中式雞尾酒Pimm's Forest，跟工作伙伴輕鬆一下，也不失為一件樂事。

Chef Table（主廚餐桌）是酒店高級餐廳用以招待貴客的一種常見體驗，多在西餐中使用，只有少數本地中菜廳提供這項服務。灣仔明閣今次的賣點亦在於其主廚餐桌，曾師傅甚至說這可能是酒店以外首間粵菜廳設有這種體驗，客人到來一間可招待8至10人的貴賓房中品嘗約8道菜式，可以一邊品嘗美食，一邊從透明玻璃欣賞主廚們大顯廚藝功架。好像客人會即席看到廚師們如何弄出一道頭盤「醉人三弄」，這是一個以同一款紹酒汁浸泡本地小青龍蝦、法國藍蝦和瀨尿蝦的頭盤，曾師傅說要帶出一汁三種鮮味和口感。上菜時，侍應會把玫瑰露倒入乾冰中，白煙四起，視效滿分，還散發出淡淡酒香。「客人在傳統中菜上獲得五感體驗，即指視覺、味覺、嗅覺、觸覺和感覺」，這無疑是把現代粵菜提升至另一層次。

主廚餐桌 邊吃邊賞大廚功架

曾師傅說客人在貴賓房裏除可欣賞廚師團隊即席烹調部分菜式，更可與他們互動交流，了解菜式所用的食材、烹飪方法和故事，加深對粵菜的認識。曾師傅和章師傅屆時都會上陣，還會讓3至4名副手在客人面前烹調，這亦是二人對傳承粵菜的期望。曾師傅說：「想起我自己面對傳媒時口震震、不知所措的情况，覺得年輕廚師終日在廚房埋頭工作，最缺乏的非烹調機會，而是接觸客人的機會。為了培育下一代中菜的人才，我們特別希望藉着主廚餐桌給下一代更多面對客人的機會。」

明閣（灣仔）

地址：灣仔港灣道23號鷹君中心2樓

查詢：2878 1212

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

電郵：food@mingpao.com