半島帳篷歎晚餐 浪漫看海

矜貴鱈場蟹腳——上層的蟹湯泡沫，和下層淡咖喱大菜糕，夾着粗身的鱈場蟹腳，配搭魚子醬，旁邊綴以番紅花啫喱，矜貴又特別的組合。（半島，鱈場蟹腳配蟹湯泡沫頂級魚子醬，5道菜晚餐菜式之一）（黃志東攝）

【明報專訊】今年踏入92周年的半島酒店，歷來旗下多間餐廳都是情人節約會熱選。「當年我開始在半島酒店工作時，Gaddi's、The Lobby及The Verandah已經是客人選擇慶祝情人節的餐廳，後來需求增加，Felix開業後也開始供應情人節晚餐。」在酒店工作30多年的集團行政主廚Chef Florian Trento憶述，「以前情人節餐一定會有牛扒，現在的菜單設計較多元化。演變下來，主菜可供選擇，讓客人既嘗到不同菜式，又可分享味道感受。就連贈送給客人的小禮物也不同了，以前送玫瑰給女士，現在酒店有自己的Chocolate Room，可以提供訂做手工朱古力給客人作禮物。」

酒店在非節日期間，不時推出如直升機環島遊等玩樂連餐飲住宿的二人套餐。自2003年起，每年情人節會在平日只限住客使用的古典羅馬式泳池旁設池畔晚餐。「因為是一年一度，亦只限15張雙人枱，通常多個月前就訂滿了。」Chef Trento說。

來到今年更會開放泳池外的露天陽台，架起4個精緻帳篷，每個只設1張枱，而每張枱也面向維港，情侶可以在醉人夜色下好好享受一頓甜蜜蜜的5道菜晚餐。

■Info

◆香港半島酒店

地址：尖沙嘴梳士巴利道22號

查詢：2696 6616

供應日期：2月14至15日

露天陽台晚餐價錢：

兩位$4680，2月14日最低消費兩位$5200，另設加一，客人需預付全費確定預訂