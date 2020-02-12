Wine：葡萄美酒情人節 愛在當下

【明報專訊】情人節將至，但疫情依然緊張。此時此刻想跟情人慶祝應該怎麼辦？有些情侶或者不會選擇正日過節避開人群。另一些情侶會選擇在家中慶祝，又或者到沙灘、戶外等比較空曠或少人的地方慶祝以減低風險。無論在家或外出慶祝，不妨開一瓶葡萄酒與佳人碰杯共度情人節，浪漫一下。女生一般喜歡帶甜味或比較輕巧及帶花香和果香的葡萄酒，男生一般喜歡有層次及比較full-bodied的葡萄酒。以下有一些不同價位的葡萄酒推介給你的他和她，希望在這紛紛擾擾的時候，與情人過一個浪漫的節日，愛在當下。

◆$300或以下推介：

給喜歡bling bling的她

女生對於香檳或氣泡酒一向不太抗拒，在情人節送上一瓶bling bling的粉紅玫瑰金瓶的意大利有氣酒Bottega Prosecco Rose Gold Brut DOC，非常浪漫優雅，女生見到一定好想同支酒影相打卡。這粉紅氣泡酒以100% Pinot Nero意大利本地葡萄釀造，顏色帶微粉紅，帶白花、紅莓、野生士多啤梨及礦物等味道，相當輕快而乾身，很易入口。呷一口粉紅氣泡酒，再看着那麼有心思的他和美麗的酒瓶，沉醉於浪漫氣氛之中。

給看完Grand Maison Tokyo的他

農曆新年假期可能大家亦有在家煲日劇。相信很多喜歡美食、木村拓哉或日劇的朋友，必定有追看推出不久兼大受歡迎的木村拓哉日劇Grand Maison Tokyo（東京大酒店），以日本法式fine dining作背景，講述木村及其廚師團隊如何排除萬難為Grand Maison Tokyo摘得米芝蓮星星。除了欣賞很多美麗的米芝蓮星級法式美食及木村的精彩演技外，同樣受眾多觀眾吹捧的是劇中推介的本土日本葡萄酒配美食，木村亦有親身到 Grace Wine酒莊參觀，隨即掀起大家對日本葡萄酒的吹捧熱潮。如果你男朋友煮得一手，而你們又剛剛看完這日劇，不妨考慮送他一瓶劇中用來配前菜的Grace Gris de Koshu白酒，既意味你覺得他的廚藝是米芝蓮級數，又可比喻男朋友像木村一樣吸引，他必定會感到開心。在香港可以買到Grace Gris de Koshu 2018年，以日本山梨縣的本土葡萄甲州（Koshu）釀造，顏色帶淡檸檬黃色，香氣四溢，帶橙皮、柑橘、香梨、白胡椒及礦物等味道，餘韻清爽而帶微微檸檬皮的澀味，可以一邊喝一邊再和他煲劇，相當溫馨。

◆$500或以下推介：

給喜歡Chanel的她

那個女生不愛法國時裝經典名牌Chanel？如果你覺得送Chanel化粧品、香水或銀包給她有點「行」的話，選一瓶屬於Chanel旗下酒莊的葡萄酒給她，女神必定會心心眼，覺得你相當有心思。推介有法國波爾多二級莊Château Rauzan-Ségla的副牌葡萄酒Ségla Margaux 2010年紅酒，既符合預算之餘，亦可與女神一同感受香奈兒的酒香。2010年是波爾多的好年份，此酒帶紫花、黑莓、黑布冧、橡木、甘草、香料及黑胡椒等味道，還有絲絲煙草香，餘韻頗長。一起感受香奈兒的優雅及獨特個性，十分浪漫。

給喜歡另類cult風的他

情人節選一瓶特別的cult香檳王送給喜歡cult東西的他吧！香檳王一般指產量不多，不是每年也會出產，而且質素公認為超高水準的香檳。當然港幣$500左右的價位是沒有可能買到一瓶香檳王，今次想介紹的並不是大眾認識的Dom Pérignon或Cristal香檳王，而是有cult香檳王之稱的Champagne Salon（沙龍香檳）的副牌兄弟香檳Champagne Delamotte。先來介紹一下Salon香檳，它的產量少而非常講究，當中以白中白風格（Blanc de Blancs）馳名，不是每年出產，由1905年到現在，只出過約40個年份，可想而知有幾講究！對比起大香檳莊年產過百萬支，Salon香檳只在極好年份才推出幾萬支，絕對是精品出產。而當那年不是絕佳年份時（注意：這並不等於不是高質出品），Champagne Salon不會出產，副牌兄弟香檳Champagne Delamotte便會推出，因為來自同樣的葡萄及香檳釀酒師團隊出品，所以性價比很高。推介Champagne Delamotte Blanc de Blancs NV（白中白香檳）， 由100% Chardonnay葡萄釀造，屬於Grand Cru級別，帶白花、牛油麵包、礦物、柑橘、青蘋果等味道，氣泡綿密，優雅而具層次。開一瓶cult香檳與他過情人節，突顯你欣賞他的獨特品味。

◆$1000以上推介：

送她特別的巴黎之花

每年在情人節送花給你的她不夠新意？如果你的她也喜歡香檳的話，我會推介Perrier Jouët Belle Époque 2012年給你的女神，酒瓶有經典的銀蓮花圖案，十分優美，買它可以當送一束花，連有些不喜歡收鮮花的女生都會欣然接受這瓶巴黎之花。2012年是法國香檳區的好年份，有些香檳釀酒大師認為可跟1990年媲美。此香檳以50% Chardonnay、45% Pinot Noir及5% Pinot Meunier特選葡萄釀造，最少陳年6年或以上，充滿白花香，帶白桃、香梨、礦物、柑橘及牛油麵包等味道，好像喝着盛開的白花，以這香檳代替花，十分有詩意。

送支心心酒給他

男生普遍喜歡比較full-bodied的葡萄酒，在這浪漫的節日，送一瓶酒標有「心心」圖案的葡萄酒給你的男神，向他表達你的愛意吧！推介有法國波爾多三級酒莊Château Calon Ségur 2000年紅酒。到底為什麼會有心心圖案在酒標？其實這是酒莊莊主Nicolas-Alexandre Marquis de Segur對其酒莊Château Calon Ségur表達的愛意。在18世紀時他同時亦擁有Château Lafite及Château Latour，但他說他的心並沒有向着Lafite或Latour，他仍是傾情於Calon Ségur的葡萄酒，因此這心心圖案自18世紀開始留傳到現時。而Château Calon Ségur 2000年紅酒層次複雜，屬於full-bodied的類別，帶紫花、紅莓、黑布冧、甘草、皮革、雪茄盒及香料等味道，餘韻悠長，非常classic。另外，2000年是波爾多的好年份，這支經歷了20年的葡萄酒仍十分有力，可放多15至20年也沒有問題，同時亦可比喻你倆的愛情可以如此「心心酒」般細水長流，多麼甜蜜。祝情人節快樂！

■ Profile

黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com。

文：黃詩詩

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

電郵/lifestyle@mingpao.com