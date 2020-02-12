Quick Note：足不出戶網拍威士忌

【明報專訊】現時大家都盡量減少出門留在家中，雖然這樣，也一樣可以安坐家中購得好酒。2月15至22日，邦瀚斯拍賣行將為新晉威士忌藏家舉行「威士忌網上拍賣」，帶來180件日本及蘇格蘭威士忌，包括來自山崎、輕井澤及波摩等備受追捧的酒廠名釀，估價介乎3000港元至約30多萬港元。邦瀚斯葡萄酒及烈酒部亞洲區總監林安泰表示：「收藏威士忌已成為一種生活品味趨勢，不僅吸引一眾資深鑑藏家，更備受全球年輕一代熱捧。過去兩年，邦瀚斯全球威士忌拍賣會的每5位競投者中，就有1位是新客戶。」邦瀚斯專誠策劃此次網上拍賣，目標便不在於最頂尖的星級極品，除了估價達38萬至48萬港元的輕井澤1965年和估價達25萬至30萬港元的輕井澤1964年外，也有估價低於2萬港元的精選拍品，如估價18,000至22,000港元的余市1984年和估價15,000至20,000港元的羽生伊知郎麥芽「彩色」小丑等，希望為首次購藏威士忌的人士，帶來價格相宜的各式名廠瑰釀，作為收藏入門。

■拍賣詳情

時間：2月15日至2月22日下午6：00（香港時間）

（網上拍賣頁面將於2月15日於

www.bonhams.com 上線）

整理：Tung Cheung