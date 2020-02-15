尖沙嘴味遊亞洲 舌尖嘗盡9城「麵」貌

【明報專訊】疫情持續，令人對外出聚餐、坐飛機旅遊都卻步。要減低感染風險，這個時期最好「獨食」，一人一碗一雙筷，在麵食之中環遊亞洲，以舌頭試勻東亞的好滋味。

K11 MUSEA毋懼疫情，新食店一浪接一浪。在MOMA Design附近，最近又新開一間以旅行文化為主題的麵店YumMee，匯集了9個國家或城市的10款麵食，令大家在這裏有環遊亞洲的感覺。YumMee設有9個麵檔，分別是香港、吉隆坡、曼谷、布吉、京都、上海、台北、河內及新加坡，每個地方都有自己獨當一面的麵食。作為香港人，第一時間會起想起香港有什麼麵食？相信不少人會即時想起雲吞麵或魚蛋粉，店家亦不負眾望將此納入香港代表。不過有趣的是店家亦選了另一款我們的熟悉的湯底——番茄湯，他們的九龍番茄濃湯鮮牛湯粉，採用美國和牛，湯底亦絕非行貨，用上牛骨、牛胸、洋葱及芹菜等熬上10小時，牛肉味濃香；加上自製的牛肉番茄醬，調出酸甜味平衡的茄牛湯底，喝來味道不膩不濃。

湯底每日鮮製 蝦麵、喇沙最花工夫

除了港產代表，店家亦請了泰國和馬來西亞籍大廚，每日新鮮熬製10款湯底，每款湯底至少要用12小時製作，極花心機。此外，每款湯麵會配上指定麵款，店家找來本地麵廠供應7款麵類，包括河粉、上海麵、油麵、米粉、拉麵、金邊粉與米線，以貼近各地麵食的口味。10款麵食中，要數湯底最花工夫的必定是蝦麵及喇沙，前者要先用香料、辣椒、馬拉盞等做出7至8種醬料，再加蝦頭熬湯底製成；喇沙湯則用上雞及豬骨慢慢熬成湯，工夫及步驟相較其他湯底都要多，只要嘗一口就吃到當中複雜濃郁的味道。其中，要數最豪華的，以龍蝦海鮮蝦麵最有睇頭，在原本的蝦麵上加入開邊印度龍蝦、青口、豬腩肉及溏心蛋，配料豐富，龍蝦的鮮甜亦與蝦麵湯十分配合，吃時可將湯匙上的參巴醬，隨喜好適量加入湯底，讓湯底更多一層變化。

醬料調味保留原汁原味

這裏的麵食雖會作出小改動，但亦堅持保留當地味道神髓，好像台北代表紅燒牛𦟌麵就加入台灣冬菜，令風味更貼近當地；而隨蝦麵附上的參巴醬亦是為此而做，再加上調味架上亦有吃泰式粉麵必備的調味料，讓你好像置身當地的平民麵館，吃一口地道的麵食風味。麵食以外，YumMee亦提供各地主題小食，選擇尚算豐富。順帶一提，若你喜歡自拍打卡，這裏的小熊冰飲品絕對不能錯過，先把3種不同顏色及口味的飲品雪成小熊冰冰，再配上不同口味的飲品，其可愛程度真的不忍心把它喝到肚裏去，又是時候，相機先吃吧！

■YumMee

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號 K11 Musea 1樓136號舖

查詢：2344 2366

文：潘小熊

編輯：王翠麗

電郵：food@mingpao.com