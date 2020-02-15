日本罕有白布烏冬 大大塊滑溜誘人

【明報專訊】有「拉麵陳」之稱的Meter Chan，當年帶起日本拉麵及沾麵的熱潮，不經不覺投身香港飲食業十多年，多年來不停為香港帶來不同的日本美食。最新就將本來賣牛肉飯的食店大改造，變成料理研究所。餐廳全名金太郎日本料理研究所，簡稱金所，研發第一炮就是白布烏冬。

花半年研製 冷熱風味大不同

白布烏冬，顧名思義是一塊像白布一樣的烏冬。Meter謂他們的創作團隊不時到日本考察，有次到訪群馬縣桐生巿，初嘗這款如此獨特的烏冬，一大片像一塊布，吃落既滑溜又有煙韌口感，且在日本國內也不常見，覺得非常值得帶回港。而研究所要做的，就是在香港製作這款烏冬。Meter謂他們在香港雖有拉麵機可製麵，但要製作出這款有12×10厘米大的烏冬卻一點不容易，因為在如此大的面積上，很易看出瑕疵，如有氣泡疙瘩，不但不美觀，亦會影響滑溜口感，團隊最終花上半年才做出口感與日本相似的烏冬。

這款烏冬有3種吃法，可配上熱湯、沾湯汁及冷吃，但同樣以優質鰹魚來做成湯底，因為日本人傳統上吃烏冬時都是配搭鰹魚湯為主。金所一樣以鰹魚為湯底，他們用上日本百年老字號的鰹魚，配上金太郎自家的秘製麵汁，貼近日本口味。記者試過3款吃法，配熱湯口感最滑溜，冷吃則最彈牙又易嘗到烏冬的麵粉香，沾湯汁則同時享受到兩者的優點；加上這款烏冬的掛湯力很強，可輕易吃到美味的湯汁。重口味的朋友必試南蠻咖喱沾烏冬，甜中帶微辣香料，一次過滿足了想吃咖喱又想吃烏冬的願望，更有如置身日本烏冬店的感覺。必須一提，由於烏冬全部在香港新鮮製造，數量有限，店裏亦只得十多個座位，因此每天烏冬售完即止。

■金所

地址：大角嘴利得街52號地下

查詢：3689 8807