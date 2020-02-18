古早fusion 大膽豉油肉醬意

【明報專訊】今天fusion菜大行其道，但你曾否想過在茶記慣常吃到的肉醬意粉，正是本地早期的fusion成果呢？早期外國人把番茄肉醬意粉（spaghetti bolognese）帶到香港，有豉油西餐廳大膽地在烹調時加入豉油等中式元素，炮製出港式肉醬意粉，獨特的鹹甜味深得港人歡心，後來更於快餐店、連鎖餐廳和茶餐廳發揚光大。不管煮法是否正宗al dente，總之合港人口味便是好吃的肉醬意粉！

關於spaghetti bolognese何時傳入香港，坊間缺乏資料，幾位受訪者均推測英國殖民時期，一些外國人在港開設的餐廳已有供應，不過當時價格較高，非一般本地人能負擔，而相關資訊亦不多。倒是肉醬意粉中式化的源頭，卻有迹可尋。

太平館特製「燒汁」

有160年歷史的中式西餐廳太平館飡廳董事總經理徐錫安翻查資料，餐廳於1950年代推出焗肉醬意粉，是早期有賣肉醬意粉的西餐廳。最初因為廚房切牛肉時剩下很多頭尾部分，為善用食材，於是絞碎做肉醬，並參考外國的芝士焗千層肉醬意粉的方法，製作成焗肉醬意粉。

太平館是豉油西餐的鼻祖，其肉醬加入一種叫「燒汁」的肉味豉油。徐錫安透露每天早上廚房會煲一鍋燒汁，材料有豬骨、洋葱、西芹、砂糖、豉油、香葉和紹酒等，熬煮5小時，熬出骨味和肉味。熬成燒汁後，他們會把牛肉碎、番茄蓉和燒汁等材料一同熬成肉醬，熄火前再加入已混合燒汁的麵撈（麵粉和油混合而成）。接着把肉醬鋪在用茄汁炒過的spaghetti（圓意粉）上，最後灑上味道溫和的車打芝士和紅波芝士（Edammer）後烘焗。「焗出來的肉醬呈深啡色，味道帶甜香和些許鹹味，酸味少，很合華人口味。但外國人不喜歡，覺得味道很奇怪。」

後來餐廳更推出肉醬配飯，即免治牛肉飯，配合香港人要有米氣落肚的習慣。「太平館應是第一家餐廳做這種中式肉醬，更啟發了之後出現的茶餐廳和快餐店都用這方式製作肉醬意粉，情况和瑞士雞翼一樣，繼往開來。」

連鎖快餐流行加「黃汁」

早期肉醬意粉屬貴價菜式，1968年香港首家連鎖式快餐店大家樂，把肉醬意粉的售價調低，更合乎大眾的消費力，而且方便、快捷，吸引上班族及普羅大眾，促使這種港式肉醬意粉普及。大家樂助理總監（品質及產品發展-香港快餐）葉健強（Martin）分享開業初期有焗豬扒飯，且大受歡迎，公司覺得「焗類」潛力大，便推出焗肉醬意粉，銷量一直高企暢銷食品的頭三位。其製作方法（詳見另稿）以港式風味為基本，就是有豉油、砂糖和自製的茄汁底麵撈（黃汁）。上世紀70、80年代，茶餐廳開始普及，至今茶記仍流行做肉醬時加入「黃汁」。就連香港西廚學院校長黃立仁分享肉醬做法時，也有加入「黃汁」，可見肉醬意粉的港式化過程。

變調迎合新一代口味

幾位受訪者一致認為肉醬意粉在上世紀80至90年代最盛行，同時亦多了外國人開的連鎖品牌，百花齊放，互相影響。1979年開張的連鎖店意粉屋帶來了價錢較相宜、口味西化的肉醬意粉。意粉屋行政總廚李棣池說，當年的肉醬意粉，經英國和澳洲創辦人試味多遍才推出市場，用牛腩、香料、茄膏等材料熬煮近3小時，味道濃香，顏色偏紅，配方40年不變。不過自2000年起，肉醬意粉吸納更多西式元素，原因是新一代港人接觸到更多正宗西餐，口味愈來愈貼近當地人，而大家樂現時也把肉醬意粉味道變調，加入更多芝士、香草和茄膏。未來的肉醬意粉將會維持港式風味，還是變得愈來愈西化，就要看看新一代的口味了。

■Info

◆太平館飡廳（尖沙嘴分店）

地址：尖沙嘴加連威老道40號地舖

查詢：2721 3559

◆大家樂

網站：cafedecoralfastfood.com

◆意粉屋

網站：spaghettihouse.com

文：陳麗斯

編輯：林曉慧

統籌：陳詠詩

電郵：feature@mingpao.com