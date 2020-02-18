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知多啲：熬煮港式肉醬
文章日期：2020年02月18日
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①爆香蒜蓉，加洋葱粒、西芹粒、紅蘿蔔粒、牛冧肉粗粒碎肉，一同炒勻；爆香茄膏，加入紅酒（黃志東攝）
②下茄蓉、豉油混合調味料、砂糖混合味料、香草和香料混合物和水，混和，熬煮約1小時。最後下麵撈，肉醬變稠（黃志東攝）
③炒好的茄汁意粉放在盤中，鋪上肉醬，再灑上混合芝士、芝士粉，中間鋪上半片車打芝士，入焗爐焗8分鐘即成（黃志東攝）
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【明報專訊】（請看附圖）
資料來源：大家樂
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