大師示範：王牌法式甜酥 層次分明不簡單

【明報專訊】Dominique本身是法式甜點師傅，特別重視傳統法式甜酥，因此餅店餐單設有經典法國甜酥麵包（Viennoiserie），務求將正宗的法國風味帶來香港。現時香港店主打6款甜酥，以2011年起發售、簡稱「DKA」的Dominique's Kouign Amann（$38/件）、最出名和暢銷。它本來是一種傳統法式焦糖牛油酥，表面焦糖化，帶點咬勁，味道濃郁，Dominique改良至輕盈版本。他於傳媒採訪日即席示範，把多層酥皮置入圓形模具中，烘焗至金黃色，外表像倒轉的蘑菇。用手撕開，焦糖化的表層發出清脆的聲音，內部展示層次分明的酥皮，還散發出淡淡的牛油香。入口鬆軟可口，牛油香而不膩，尤其是剛出爐時熱烘烘的，很好吃。

DKA外，另一王牌是內部酥皮呈蜂巢形狀的牛角包（$28/件）。Dominique亦為香港店創作麻糬花生甜酥（$38/件），口感煙韌且酥香。甜酥看似簡單，但要做到層次分明絕非易事。Dominique堅持每朝在紐約店吃一個DKA和一個牛角包做早餐，親自監督品質，其他分店的Executive Pastry Chef亦要每天拍攝牛角包和DKA的外觀和橫切面給他看，即時檢討和調整，確保品質。