本地食材：足不出戶逛農場 買齊鮮肉有機菜

不同包裝——各豬農的包裝迥異，香港家豬的太極豬採用真空包裝（圖左），而英明農場的英明黑毛豬肉則用透明膠袋包裝（圖右）。（蘇智鑫攝）

有機蔬菜——多家本地農場供應有機蔬菜，例如（由左起）新時代有機農場（有機彩色甘筍$28）、三寶樹農莊（有機大茄，$24）和UrbaNature（有機中式芥蘭$28）。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】海鮮以外，當然要有菜有肉才算得上一頓飯。想足不出戶買齊餸，也可試試以本地食材招徠的網上農墟市集「早晨」。「早晨」創辦人Jessica最初想吃新鮮本地有機菜，但發現銷售點少，農戶也無暇天天銷售，非常難買。5年前她嘗試幫客人買本地菜，至2017年轉型為新鮮餸菜的網購平台，集結逾20家農場，讓人隨時隨地網購本地食材，直送家中。「現時平台超過50%是本地生產商和農場！」網站亦公開農場的資料、相片和本地有機生產認證等文件，令人買得更安心。

「疫」境訂單增幾倍

記者實測，在最受歡迎的版面挑選了熱門項目，包括4家不同農場的有機蔬菜、新鮮太極豬和英明黑毛豬，還有魚類統營處供應的新鮮黃𩶘䱽。各款食材來貨時，不同商舖均有不同包裝，太極豬和魚類統營處則以真空包裝。整體包裝乾淨，零異味，例如新鮮黃𩶘䱽劏好後會以真空包裝送到；而送來的有機菜亦十分爽甜新鮮，尤以網站推介的當造大茄（番茄）特別鮮甜；網站亦有多款新鮮本地農場雞供應，包括：嘉美少爺雞、永明農場的三黃雞、烏雞等，種類繁多，比去傳統街市買鮮雞更方便。

一般訂單在每日晚上8時截單，翌日送貨。「早晨」亦特地開發自家物流系統，與順豐冷運配送服務合作，務求將鮮貨在優良冰鮮設備下送到客人手上。不過要注意的是，近日疫情緊張，本月的訂單突增幾倍，送貨時間亦會延遲約2至3天。

「早晨」開業5年，每年增長約2倍，會否成為未來買餸的新趨勢？「我覺得這個月大家的生活模式突然變了，很多人不出街，嘗試網上買菜。但香港人本身習慣逛街市，除非未來這生活習慣有更大變化，才會增加網上買餸的需求。」

■Info

◆早晨Jou Sun

查詢：www.jousun.com