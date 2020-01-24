酒店飯盒為打工仔加油 $110歎4道人氣菜式

【明報專訊】政府部門經過4個多星期的在家工作後，本周取消WFH，打工仔陸續重回工作崗位。要熱愛工作的香港人返工，絕對沒問題；但最難在於午飯時間，人頭湧湧，大家肩並肩，面對面吃飯，口沫橫飛下，大大增加感染風險。此時，叫外賣當然最穩妥，茶記麥記總有一間喺左近，只是過了幾星期「斷六親」的生活，可否給自己一點獎勵——食好啲。多家酒店餐廳和米芝蓮食府特別推出高質午市外賣飯盒，以美食助打工仔抗疫。

4餐廳任選 每兩周換餐牌一次

老實說，當記者看到尖東帝苑酒店的外賣餐單，心裏立時嘩了一聲，午餐盒只賣110元，的確很吸引。可能你說「成嚿水」一個飯盒，有幾吸引？當你理智地想一想，外賣App送餐，人均消費都可能要70、80元，以110元吃酒店出品，難道不夠吸引？無謂爭辯，睇清事實最重要。帝苑酒店今次共有4家餐廳供應午巿外賣餐盒，分別是東來順、帝苑軒、雅苑座和Le Soleil，每天供應4款不同餐盒，方形塑膠餐盒內有4格，放有主菜、前菜和小吃等4道菜，每隔兩周更換餐牌一次。帝苑酒店行政總廚譚大民表示，4道菜均來自各餐廳現有的人氣菜式，其中一道必是招牌菜，即以一個價錢便吃到4道菜，性價比高，一於看看飯盒探個究竟。

用料落重本 雞髀高級羊肉炮製

先打開東來順的飯盒，坦白說，到東來順試菜次數不少，但還是頭一次吃它的外賣出品，拍攝當日的餸菜有四喜烤麩、花雕醉雞、葱爆羊肉和東來順炒飯，全是餐廳的人氣菜式。很多人以為做外賣會將貨就價，但吃下去發現用料和烹調方式跟平日堂食沒兩樣，前菜的四喜烤麩做得入味，醉雞更落重本用雞髀肉，肉質香滑。炒飯有牛肉、羊肉和蝦等配料，每口飯都濃香惹味。而主菜葱爆羊肉，亦跟足東來順總店要求用專營的高級羊肉炮製，惹味嫩滑且沒羶味。想不到外賣也能讓人吃到餐廳最正宗的味道和手勢！而帝苑軒餐盒主打點心和帝苑炒飯；主攻越南菜的Le Soleil則有傳統蒸粉包等小吃和五味燒法國春雞；雅苑座餐盒就以海南雞飯迎戰，統統都很吸引。記者翻看東來順餐牌還發現一個超值秘密，以東來順餐盒的4道菜來說，四喜烤麩最便宜，堂食售128元，而外賣分量是堂食的三分一，單是這價錢已完美KO一個餐盒，若你以前未試過這些酒店菜式，不如趁這個外賣檔期，一嘗其手勢！

溫馨提示：想吃午市外賣餐盒的話，記緊早上落單，並於中午前往酒店的外賣專櫃領取。若訂單滿500元，尖沙嘴東部可免費送貨。

帝苑酒店

外賣時間：周一至五上午9:30至10:30接受電話預訂，中午12:00至下午1:30可領取餐盒。訂單滿$500，尖沙嘴東部可免費送貨，油尖旺區則要訂滿$1500以上

地址：尖沙嘴東部麼地道69號

查詢：2721 5215

註：餐牌每兩星期更換一次，本文介紹的菜式或會轉換

文： 陳麗斯

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/food@mingpao.com