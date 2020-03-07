泰國人氣甜品店來港 芒果下午茶玩創糯米壽司

超級芒果狂熱——以大半個呂宋芒果肉配自家製的3式芒果甜品，包括：布甸、雪糕和糯米飯，一次過滿足了芒果控的3個願望。（$68）（黃志東攝）

芒果冰——芒果冰磚（左，$70）、芒果冰特飲（右，$33）均是泰國本店排隊熱賣的兩款芒果冰，以足料呂宋芒製作，每一口都嘗到濃郁鮮甜的芒果。（黃志東攝）

【明報專訊】聞說泰國人氣甜品咖啡店After You Dessert Café將於年內登陸香港。這間以芒果糯米飯刨冰馳名的潮店，還有一段時間才到埗，在這段期間，其實也有不少過江龍登場，想狂食芒果，兩間大有來頭的芒果店也看中香港人愛吃芒果，主打以菲律賓呂宋芒炮製多款富泰國特色的芒果甜品，滿足本地芒果迷的胃口。

在泰國有21間分店的Mango Mania同樣是當地人氣的芒果甜品品牌，每店平均每月耗用兩噸芒果來製作甜品，在泰國本土及海外也有不少粉絲。早前他們在北角和富中心開設首間海外分店，提供超過40款地道泰式芒果甜品及特飲，同時亦貼地為本地芒果迷設計了幾款香港限定甜食。

芒果冰磚16cm高 綿綿冰奶味濃郁

來自泰國的店舖經理Gif說，近年泰式芒果甜品大受追捧，他們來香港開店，在食材及做法上都盡量跟足泰國總店，務求做到原汁原味；唯一不同的是芒果的來源，他們選用的並非是泰國水仙芒，而是全年盛產兼香港人最喜愛的菲律賓呂宋芒，Gif解釋除了成本的考慮外，他們也認為呂宋芒擁有獨特香味，甜度更高，適合港人口味。

在泰國本店人氣高的芒果甜品，都以巨型足料見稱，香港分店亦不例外，在分量上跟足本店「傳統」。如招牌芒果冰磚，以16cm高的巨大造型叫人忍不住要讓相機先吃。底層以煉奶及花奶刨製而成的綿綿冰，蓋上粒粒芒果肉及芒果雪糕。入口時綿綿冰幼細如雪花，奶味濃郁不膩，與芒果粒及伴碟上的椰汁糯米飯同吃，入口非常豐富。而另一款排隊熱賣的芒果冰特飲，用上了一個多的呂宋芒來製作，每啖都可吃出香甜芒果味。

芒果糯米飯芭菲 甜糯富層次

專為芒果控炮製的「超級芒果狂熱」，顧名思義以大堆頭的芒果甜品作賣點。大半個金黃呂宋芒，香甜又沒有纖維渣滓，伴上自家製的芒果布甸、芒果雪糕、一口椰汁糯米飯及忌廉奶油。還嫌不夠？吃時可按個人喜好淋上香濃的芒果汁或椰奶漿來「加持」。

幾款香港限定甜品則以港人至愛的芒果糯米飯做主角，並以創意手法演繹。其中芒果糯米飯芭菲，以滿滿的芒果粒及椰汁糯米飯層層疊混搭而成，入口甜甜糯糯，口感層次豐富。另一款泰式奶茶芒果糯米飯也值得一試，泰式紅茶混入煉奶及花奶製成奶茶沙冰，加入自家製的椰汁西米露，頂層配芒果粒、爽脆的泰國黃豆及椰汁糯米飯。泰式奶茶茶味濃郁偏甜，搭配芒果糯米飯沒有一點違和感。

至於分量十足的芒果下午茶，是另一道專為本地芒果迷而設的限定食品，集合9款不同口味的迷你芒果甜點，包括創意十足的芒果糯米飯壽司、每日自家製作的芒果布甸及香芒西米露，配上3種不同口味的自選紅茶，最適合與好友一起品嘗。

■Mango Mania

地址：北角和富道21至53號和富中心地下G18C舖

查詢：5497 9667

文：吳敏霞

編輯：梁小玲

電郵：food@mingpao.com