飲食Quicknote：外賣自取「住家飯」

【明報專訊】疫情未退，避免外出用餐，想安坐家中食住家飯，但又懶得下廚，不妨試試壹八壹冰室和The Common Room推出的外賣自取套餐。壹八壹主打港式懷舊美食，近日推出「3餸1湯」套餐（$288），可選兩款小菜，包括金黃香脆的沙翁明蝦球、酸甜入味的京都豬扒、帶淡淡酒香的花雕蒸雞、老少咸宜的家鄉滑蛋蝦仁等等；另配精選時蔬，還有3碗白飯和是日例湯，分量十足，適合兩口子或3人小家庭。

喜歡西菜的話，The Common Room的外賣套餐（$388／份）也是不錯的選擇。可自選兩款菜式，前菜可選香烤水牛芝士、法式洋葱湯或菠菜苗蘑菇沙律其中一款；主菜方面，牛肝菌雞肉蝴蝶粉、瑪莎拉雞肉伴印度香料飯、卡邦尼扁意粉伴日本溫泉蛋等均是餐廳招牌菜，不論是一人獨食還是家庭聚餐，都能挑選合自己心意的美食。兩家餐廳的菜單每周更新一次，多吃幾遍也不怕厭悶，4月30日前單點菜式更可享八折優惠。

■壹八壹冰室、The Common Room

地址：香港干諾道西181號One-Eight-One酒店及服務式住宅2、3樓

查詢或預訂：3181 1618／3181 1628

備註：為響應環保，自取外賣時需自備餐盒，或另付費購買餐廳提供之環保外賣盒

整理：康詠然