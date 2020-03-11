不能盡信——久不久就有傳說指威士忌具治療作用，不過大家還是視作茶餘飯後的話題就好了，有病，都是得看醫生啦！（Age Barros@iStockphoto）

【明報專訊】新冠病毒肆虐，市民減少外出用餐，中環尖沙嘴等平時的旺區，不少餐廳酒吧都門可羅雀；但有趣的是，一個英國男子居然聲稱，喝了經典威士忌雞尾酒Hot Toddy治好新型冠狀病毒肺炎，實在匪夷所思。久不久就有傳說指威士忌或烈酒可治病，到底為什麼？

先戴一戴頭盔，雖然以下談及威士忌的殺菌功效，甚至會引用一些醫學文獻，但這一篇文章並不是專業學術討論，大家可以當作是偏方雜談看待；有病，最好還是看醫生。

蘇格蘭人感冒還飲威士忌？

當然，不是所有人一有病就會看醫生，假如是不太嚴重的感冒，有些人都只是睡多一點、喝多點水，讓自身的免疫系統對抗病毒；蘇格蘭人則有偏方——早在17世紀便以威士忌加上熱水、蜂蜜及檸檬汁做成現時稱為Hot Toddy的熱飲，他們相信可紓緩感冒徵狀。

蘇格蘭人認為威士忌有藥用效果，或因為15世紀的蘇格蘭王占士四世（James IV）曾命令修道院士用麥芽製作「生命之水」，那時並不是為了釀酒，而且蒸餾技術未成熟，所以製造出來的只是酒精，並不是用來飲用，更像是作為醫藥用途的實驗品；到1505年之後，便開始有文獻記載，這些威士忌的「始祖」可供飲用，而且藥效多達數十多種，甚至當時傳聞威士忌可以治療令人聞風喪膽的黑死病。

古代藥酒 「一家飲一里無疫」

飲酒避疫也是中國的風俗。唐代「藥王」孫思邈在其《千金要方》中提倡以藥酒預防瘟疫，所謂「一人飲、一家無疫；一家飲、一里無疫」。宋朝王安石亦有詩曰：「爆竹聲中一歲除，春風送暖入屠蘇。」其中屠蘇便是指屠蘇酒，那時每逢正月初一，全家老少喝過屠蘇酒後，用紅布把渣滓包起來掛在門框上，以「驅邪」和「避疫」。相傳屠蘇是三國時代「神醫」華佗的秘方，而明代李時珍所著的《本草綱目》則記載了配方：「用赤木桂心七錢五分，防風一兩，菝葜五錢，蜀椒、桔梗、大黃五錢七分，烏頭二錢五分，赤小豆十四枚，以三角絳囊盛之，除夜懸井底，元旦取出置酒中，煎數沸，舉家東向，從少至長，次第飲之。藥滓還投井中，歲飲此水，一世無病。」

威士忌殺菌？

雖然現在看來，這最多僅屬生活經驗而沒有醫學根據，但近代不少研究顯示，威士忌確有一定殺菌作用。早前科學商業期刊Springer便刊登了一項有趣研究。大家很多時愛喝加冰的凍飲，中醫經常反對這樣做，原來也不無道理，據該研究顯示，將含有多種細菌的冰塊加到不同飲料中，以測試細菌在冰塊的存活率，結果發現原來冰塊的溫度對細菌的存活率影響不大，反而飲品的種類才是關鍵：可樂、Tonic、伏特加和威士忌，猜猜哪飲料最「殺菌」？答案是威士忌！研究雖然有趣，但又戴頭盔說多句，大家不要用威士忌當消毒酒精殺菌啊。

之前我在《福布斯》還看過一篇關於威士忌的文章，也可以分享一下。有個叫Grace Jones的婦人，是英國最長壽的人瑞之一，她曾分享自己活了110年的秘密，就是60年來每晚來一小杯威士忌才入睡（她的選擇是相對廉宜的The Famous Grouse blended）。那威士忌與長壽真有關係嗎？文章就這樣寫：威士忌或可減少患認知障礙症的風險、應對感冒等。雖然當中引用了如美國國立衛生研究院、哈佛大學等的研究或論文，不過其醫學功效始終成疑。

但文章中有一點倒是真確：威士忌不含脂肪、碳水化合物，甚至不含糖。不像啤酒含碳水化合物和糖，會招來「啤酒肚」。威士忌不含脂肪、碳水化合物，如果沒有添加色素的話（有不少酒廠為了讓人覺得陳年較久，會加入色素以加深酒體顏色），甚至不含糖；而且因為以蒸餾製作，威士忌亦是無麩質（gluten-free），而無麩質飲食近年亦成為飲食潮流……

以酒入藥，在中國是自古以來已有的事，班固的《前漢書．食貨志》便稱：「酒為百藥之長。」英國士兵在殖民時代用Gin Tonic來對抗瘧疾，也是眾所周知；甚至，威士忌在1920年代於美國是被當作藥品引入，是在藥房而非酒吧售賣。只是，若說威士忌可治新型冠狀病毒肺炎，恐屬誇大其辭，或許跟李居明說全港電視台播日本動畫《龍珠》可抗疫沒有兩樣。酒，平時淺酌無妨，但都是那句：有病就睇醫生啦。

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胡蘇

開威士忌酒吧，到現在淺談威士忌的皮毛，目的，只為交流。

文：胡蘇

編輯：梁小玲

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