Quicknote：針刺取酒延品味期限

5色選擇——Coravin Model Two Elite是Coravin家族中最經典易用的取酒器，有淺金、玫瑰金、閃爍白、蘋果紅及鋼琴黑（圖）5種顏色選擇。每部取酒器包括2個Coravin氬氣囊，每個氣囊最多可倒15杯葡萄酒。（$3280）（品牌提供）

【明報專訊】大家在家中品酒時，間中會遇到一個難題：如果開一瓶酒但喝不完怎算？Coravin取酒器便為愛酒人士解決如何保存好酒的煩惱，延長品味期限，讓一眾愛酒之士能隨時品嘗不同時期的美酒佳釀。

品牌的取酒器將醫療科技應用到存酒技術。取酒器內置醫療級別的取酒針，當取酒針穿過軟木塞，會向酒瓶注入純度百分之99.9的氬氣令內部壓力增加，葡萄酒會經過取酒針推出流到杯中。完成斟酒後，只需要將取酒針抽出，軟木塞便會因其天然彈性而「癒合」。整個過程中氧氣不會進入酒瓶之內，剩下的葡萄酒亦可以繼續保存及陳化。無論是在私人時刻獨享一杯美酒，還是在聚會時品嘗各式珍藏，都毋須擔心因為氧化而有損佳釀的品質。

雖然Coravin可以更好地保存美酒長達數月甚至數年，但使用過Coravin的酒必須存放於攝氏12至14度、無陽光直射的環境之中，例如酒櫃。另外，酒瓶需保持水平放置，讓軟木塞與瓶中的酒液保持接觸，防止軟木塞變乾收縮後導致空氣進入瓶中。除了紅酒，取酒器還能使用於其他以天然軟木塞封口的無氣酒，例如白酒、粉紅酒和餐後酒。當使用同一個Coravin取用不同的酒時，只要快速短按扳機即可將剩餘的酒液逼出針管，再用紙巾輕拭針尖吸乾被逼出的酒液，即可使用於其他美酒。取酒器亦可放在清水下冲洗表面，讓水流入出酒口並從針尖流出。

查詢：Enoteca 2368 9230

註：在3月內購買Coravin Model Two或Model Two Elite，均可免費獲贈$560的Aerator一個，並享一年保養期

整理：Tung Cheung、胡蘇