星級食堂「疫」市優惠 龍蝦盛宴味蕾大滿足

雪耳百合燉壽果、南瓜球伴牡丹酥——潤肺的雪耳百合燉木耳（前），清甜美味，而精緻的南瓜球內則是流心奶黃（後），為龍蝦餐畫上完美的句號。（黃志東攝）

翡翠原隻十頭鮑魚——大大隻的十頭鮑魚，煨飽了以老雞、鮑魚、火腿等熬煮的鮑魚汁，每口都是濃郁鮮味的極級享受。（黃志東攝）

逸東叁錦碟——簡單的前菜，（左起）有酸酸甜甜的話梅車厘茄、招牌蜜汁叉燒，以及自家打成的龍蝦丸，丸中還有香濃的流心咖喱汁，相當有驚喜。（黃志東攝）

「想點就點」——招牌的合桃叉燒酥（右一）、帶子燒賣（左二）已經不用多說，瑤柱帶子菜苗餃（左一）肉汁豐富，相當有驚喜；而脆皮流沙包（右二）外脆內軟 ，是誠意推介。（全部均一價$38）（黃志東攝）

龍蝦湯海皇燴燕窩、金銀蒜蒸波士頓龍蝦——以龍蝦殼、頭等熬足1個多小時的龍蝦湯（左），配上龍蝦肉、海鮮粒及燕窩，口感豐富；而半邊龍蝦（右）以金銀蒜蒸過後，龍蝦鮮味更突出。（黃志東攝）

【明報專訊】新冠病毒疫情嚴重，不少人避免外出以減低染病的風險，令餐飲業進入寒冬，深受打擊。為了吸引一眾老饕回歸食堂，有米芝蓮星級餐廳推出優惠套餐，午晚市各有優惠，以美食為大家打打氣，更希望滿足各位飢餓已久的味蕾。

要數近期網上飲食熱話，必定是香港逸東酒店逸東軒推出「想點就點」的$38點心優惠，除了價錢吸引，還因有顧客於網上埋怨曾到這間米芝蓮一星餐廳，但在晚餐時段卻未能享用特價點心而惹來網民嘲笑欠缺常識，結果這個$38點心優惠瞬間變得街知巷聞。

即製手工點心 統統$38

吃完「花生」入正題，這個「想點就點」優惠供應約30款即製手工點心，有經典的瑤柱帶子菜苗餃、合桃叉燒酥等，原價由$48至$68，現在每款均一價$38，約為一般點心的六至七五折價，性價比相當高；經典點心以外，值得推薦的還有創新的脆皮流沙包，香脆的外皮包裹着軟綿綿的奶黃包，而流沙奶黃餡更相當出色，蛋奶味適中，熱烘烘時吃下更加精彩。

作為米芝蓮一星食府，除了推出點心優惠，即將於晚巿推出第二波優惠——龍蝦盛宴，「今次套餐以新鮮波士頓龍蝦入饌，每隻龍蝦約重1斤，每4位大約用上3隻新鮮龍蝦，再加上十頭南非鮑魚，每位只不過$720，絕對超值！」逸東軒行政總廚譚棟說。

龍蝦湯燴龍蝦鉗 十頭鮑濃郁腍滑

8道菜晚宴當然以逸東叁錦碟打頭炮，這前菜有酸甜開胃的話梅車厘茄、招牌明爐蜜汁叉燒，還有手打龍蝦丸。炸至金黃的龍蝦丸看似平平無奇，一咬下去，香濃的咖喱汁應聲而出，沒想到流心咖喱汁與龍蝦肉相當合拍，而且龍蝦丸以全人手打成，彈牙又鮮美。套餐裏還有龍蝦湯海皇燴燕窩、金銀蒜蒸波士頓龍蝦，不過焦點必定是竹林白玉蒸龍蝦鉗及翡翠原隻十頭鮑魚，前者把龍蝦鉗煠熟後去殼以上湯燴煮，配上蒸蛋白、豆腐、竹笙蘆筍卷以及熬足一個多小時的龍蝦湯，每口也帶龍蝦的鮮味，口感和味道層次豐富，絕對把龍蝦肉的鮮甜表露無遺。翡翠原隻十頭鮑魚則十分有睇頭，餐廳今次用的是南非鮑魚，配上以老雞、鮑魚、火腿等熬煮的湯汁，鮑魚肉質腍滑，吸收了濃郁鮑魚汁，每口都是極級享受。

當然，甜品永遠是宴席的最佳結尾，譚師傅特別設計了潤肺的雪耳百合燉萬壽果，「雪耳養胃生津，百合清火潤肺，特別適合這段時間享用，好好滋潤肺部」。以這個價錢可以在米芝蓮餐廳吃到多款龍蝦菜式，還有十頭鮑魚、潤肺糖水，絕對超值，更讓大家在嚴峻的疫情中滿足口腹之慾，捧腹而回。

■逸東軒

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B2樓層

查詢：2710 1093

* 「想點就點」優惠供應期：即日至3月31日（逢周一至五）上午11:00至下午3:00

* 龍蝦盛宴供應期：3月16日至4月30日，晚上6:00至10:00，每位$720（原價$820）

註：另設加一

文：區佩嫦

編輯：王翠麗

電郵：food@mingpao.com