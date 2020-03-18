Wine：本土手工gin 釀製港人夢想

「無名氏」的手工訂做銅製蒸餾系統是來自德國的Christian Carl，曾為倫敦Sipsmith、澳洲Four Pillars及京都Kinobi等訂做蒸餾器，有逾140年歷史。（黃志東攝）

N.I.P「無名氏」gin酒由Nick（中）和Jeremy（右）創立。N.I.P是Not Important Persons的簡寫，代表他們堅信的價值觀。以傳統gin酒蒸餾技巧加入本地的味道，讓人嗒出充滿夢想的「香港精神」。（黃志東攝）

【明報專訊】講到「香港製造」的酒類，不少人都知道香港有大型啤酒廠生力啤，到近年出現不同的本地手工啤酒廠，包括Young Master少爺啤、H.K. Lovecraft、Moonzen Brewery門神、Black Kite Brewery黑鳶及Lion Rock Brewery獅子山啤等。而本土出產葡萄酒還未有什麼發展，雖然唐英年去年曾提議在西九文化區建設葡萄園。至於烈酒，香港近來也有數支百分百「香港製造」的手工gin酒誕生，百花齊放。雖然gin酒不能抗疫殺菌，但在這段期間大家也可在家調杯本土gin & tonic輕鬆一下，支持本土產業。

門外漢由零開始 「嗒」出香港精神

N.I.P「無名氏」gin酒是由兩名「無名氏」Nick和Jeremy創立。N.I.P是「Not Important Persons」的簡寫，代表着他們堅信的一種價值觀。他們沒有釀酒或做酒行的經驗（無名氏），只是很喜歡喝gin酒。他們全是為了熱情和夢想，希望做一支屬於香港人的gin酒，憑着堅毅的信念和香港人不屈不撓的精神，花了約2年多的時間，終於實現夢想開設自己的烈酒蒸餾所。二人於2017年決定做百分百「香港製造」手工gin酒，之後在2018年動身，飛往英國蘇格蘭酒廠打工及學師，了解生產gin酒的技巧。

德國銅製蒸餾器提純

由零開始充滿挑戰，其中是他們要物色適合的廠址，走遍港九尋覓。由於訂做蒸餾器亦需要一段時間，所以他們在還未選定廠址前已率先落單訂蒸餾器，因為沒可能在決定了廠址後白交租去等蒸餾器到來。另外一大挑戰，是跟不同政府部門溝通，因為烈酒酒廠牌照複雜，牽涉海關稅項等問題，而酒精亦屬危險品，所以申請需時，差不多18個月才拿到牌照。

一瓶好喝的gin酒，除了取決於選用什麼草本植物釀造，選用什麼蒸餾器亦相當重要，所謂工欲善其事，必先利其器。「無名氏」的手工銅製蒸餾系統便是來自德國的Christian Carl，此品牌曾為多間國際知名酒廠如倫敦的Sipsmith、澳洲的Four Pillars及京都的Kinobi等製造蒸餾器，已有超過140年歷史。他們選用銅製是因為銅具備提純能力，可以與酒精的蒸氣產生化學作用，並除掉某些不理想的味道。此蒸餾系統的容量是220公升，命名為April，代表春天充滿生機，以傳統的一次蒸餾法，大約每次蒸餾可生產約200至250瓶gin酒。

此原汁原味的本土craft gin，去年12月正式生產。以21種草本植物蒸餾，加入本地口味，如陳皮、桂花、枸杞、龍井茶及壽眉茶等材料，味道帶杜松子、香梨、桂花、柑橘、龍井茶、當歸、柚子皮等，頗圓潤而餘韻帶甘，可淨飲又可調製雞尾酒。「無名氏」以傳統gin酒蒸餾技巧加入本地的味道，絕對「嗒出」充滿夢想的香港精神。如果你有興趣參觀酒廠的話，他們歡迎私人組別導賞團 （6人或以上），可參觀酒廠及試飲「無名氏」gin酒及gin雞尾酒 （$280/位或$660/位連一瓶無名氏gin酒）。

■ Profile

黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

■查詢：www.nipdistilling.com

文：黃詩詩

編輯/梁小玲

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