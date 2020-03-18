女釀酒師主理 向London Dry Gin致敬

【明報專訊】追尋本土gin酒夢想的還有Two Moons Distillery，兩名主理人Dimple及Ivan對gin酒的熱愛，亦是「all-in」全程投入。他們於2017年學做infused gin時已萌生做本土gin酒的想法，繼而到英國學師。除了選址、申請牌照等挑戰，跟德國蒸餾器生產商訂貨，亦是一大難題，最後幸好得到Ivan的德國同學幫助才成功訂做名為Luna的德國銅壺式蒸餾器。此蒸餾器容量100公升，以傳統的一次蒸餾法，每日限量生產100瓶gin酒。而負責「指揮」Luna的是女釀酒師Dimple，在本地craft gin界中實屬罕見，畀多個Like。

由於兩名主理人均喜歡London Dry Gin，所以Two Moons也是致敬作，以12種草本植物蒸餾，加入本地特色如陳皮、南北杏、甘草等，香氣撲鼻，帶London Dry Gin風格，味道帶杜松子、柑橘、乾玫瑰、檸檬皮、香料、陳皮及胡椒等，優雅而充滿果香，淨飲或調製gin雞尾酒均可。他們亦重視可持續發展，每次蒸餾過程中剩餘的材料都會放入廚餘機分解成有機肥料，捐贈予該區天台農莊。如有興趣參觀酒廠，他們逢星期六有導賞團，可參觀酒廠及試飲Two Moons gin酒及gin雞尾酒 （$300/位，約1.5小時）。

■查詢：www.twomoonsdistillery.com