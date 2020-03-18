Quicknote：沉醉美妙「樂章」

【明報專訊】全球多地大規模封關，旅遊業自然大受打擊。留在香港，大家也減少外出聚會，有更多時間在家品酒。The Macallan免稅店限定系列今年推出第2款年度限量版威士忌Concept Number 2，此款威士忌靈感來自音樂創作過程，融入了The Macallan威士忌釀酒師Steven Bremner鍾愛的音樂元素。Steven除了擔任The Macallan釀酒師，同時也是熱中於House Music（浩室音樂）的DJ。

他表示：「創作音樂與釀製單一麥芽威士忌都能選取相同的思路，從聲音分層開始，就像為各具不同風味特性的橡木桶種類作分層，每一個不同的橡木桶都為威士忌帶出獨特的風味，就像每一個樂器或聲音，都賦予音樂更豐富的聲音層次，兩種狀况中，我們都能藉由改變不同的元素，調整特定的聲音或風味。」 Concept Number 2採用的美國雪莉橡木桶賦予富含層次的香草、柑橘及太妃糖甜味，Miguel Martin雪莉橡木桶的圓潤香料風味則帶來深層的強烈味道與波本酒桶的花香柑橘及香草，為Concept Number 2增添豐富層次。

Concept系列原本是為免稅店特別釀製的款式，香港地區只限在香港國際機場的DUTY ZERO by cdf免稅店有售，要買到這支限量版，在此時此刻也有一定難度。

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整理：Tung Cheung