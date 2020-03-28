速遞名廚拿手好菜 隔離歎足14天美食

慢煮三文魚——慢煮三文魚橘子沙律，以柳橙汁醬配新鮮沙律菜，還有以68℃的水溫慢煮20分鐘的原條三文魚，含維他命C和Omega-3脂肪酸，營養豐富。（黃志東攝）

做好防疫——Eddy（左）把防疫外送套餐包裝好後，在餐廳門口交予速遞公司特快專員，速遞專員把食物送至客人居住地的管理處或大廈座頭，然後由家人代取，不會接觸隔離人士。（黃志東攝）

【明報專訊】接二連三有佩戴電子手環人士違反14日隔離令外出吃飯，弄致滿城人心惶惶，擔心新冠病毒在社區加劇傳播。香港人一直熱愛美食，要強制在家中14天，的確難忍，之不過疫情未有回落，為己為人，如何難忍都要忍。其實，現時的美食外賣多如繁星，即使隔離也一樣可以享受美食，有城中名廚推出「14天自我隔離防疫外送套餐」，炮製由頭盤湯品主菜連甜品的4道菜套餐。美食當前，又何必想着冒險偷走呢？

對美食有要求的隔離人士，要他們14日內餐餐吃茶記快餐店，的確不是辦法。城中著名法國餐廳Chef Studio by Eddy創辦人梁偉富（Eddy），上周便推出「14天自我隔離防疫外送套餐」，為隔離人士帶來美食福音。防疫餐於上周開始試行，14天合共有14份晚市套餐，每份套餐共有4道菜式，包括頭盤、主菜、湯品和甜品，1人分量，每份賣$480，如果訂足14天的話，要$6720（現優惠價$5760）。「訂餐很機動的，可以訂足14天，也可以訂1天。菜式可按客人需要，如有食物敏感可微調。」Eddy明白隔離人士禁足14日，自然有想吃美食的欲望，因此他提供的菜式種類多元化，甚至出動他的手本名菜，包括再次推出他已結業的店舖「海南寶寶」的寶寶海南雞飯。「菜式還有兩大賣點。一是要有沙律，沒有煎炸物，吃得更健康；二是選擇適合外賣的菜式，我們的Risotto雖然很出名，但要即煮即食，米才不會變硬，做不到外賣。」

4菜式可按需要微調 必有沙律無炸物

外送套餐售價的確不便宜，但每道菜都是Eddy的心機之作，好像採訪當日的套餐菜式，頭盤有慢煮三文魚配橘子沙律，以新鮮沙律菜和水果，配搭用68℃水溫慢煮20分鐘的原條即切三文魚柳，半生熟的狀態，質感柔軟滑溜。湯品是餐廳著名的龍蝦湯，用波士頓龍蝦煮5小時而成，味道濃郁。主菜是寶寶海南雞飯，一份有齊雞胸、雞翼和雞腿，肉質不粗糙，油脂少，把新加坡豉油、薑蓉和蒜蓉辣椒醬等3種醬混合，雞肉沾上更富層次。當年在已結業的「海南寶寶」曾試過1天賣出200份，現在也是Eddy最受歡迎的外賣菜式之一。至於甜品是68%朱古力撻，用微波爐加熱20秒就有心太軟的流心效果，朱古力味濃而不甜，只是分量小巧，難以滿足女士另一個的「甜品胃」。

送至管理處 不接觸隔離人士

為免引起不必要誤會，他選用即棄餐具和膠食物盒，保持衛生，還聘用速遞公司特快專員幫忙送貨，送到預訂客人住所的管理處，由其家人來取外賣，整個過程不會和佩戴手帶的隔離人士接觸。不直接見面和接觸，就改以WhatsApp溝通，一班熟客更在「疫」境中互勉，為現在慘淡的生意帶來一點溫暖。他唏噓地表示，自社運至疫情期間，生意大減，每月要蝕10萬以上，連自己的積蓄都賠上，經濟壓力令他身心俱疲，「這次疫情令飲食界踏入從未出現過的寒冬期，我做了20多年都未試過這般慘，比SARS更慘」。幸而友人提點他可做外賣，便於2月4日一試，之後再推出情人節外賣套餐，至現在的「14天自我隔離防疫外送套餐」。

堂食暫無起色，反而每日外賣能做到數千元生意，雖然對比以前收入仍差一大截，但轉做外賣卻為生意帶來一點生氣，帶來新出路。「我提醒自己，現在生意慘淡，並不是因為自己做不好，而是大環境令全部人都suffer，所以更加要堅強面對『疫』境。」

■Chef Studio by Eddy

售價：「14天自我隔離防疫外送套餐」 ，每日$480；連續14日原價$6720，現優惠價$5760；每次運費由$60起

地址：中環己連拿利7B號地舖

WhatsApp：6196 9046

預訂外賣時間：每日上午11:00至晚上8:00

facebook：@chefstudiobyEddy

註：套餐內容會按當日食材及餐牌而改動，訂餐前可於WhatsApp確認最新餐牌

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

電郵：food@mingpao.com