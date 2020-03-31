方便之選：即食白飯照顧懶人

【明報專訊】向來少入廚的你，還是無信心煮出一碗「靚仔」？不如試試叮叮飯，雖然是即食，但味道質素依然有水準。

A 日本優質泉水煮飯

金象即食茉莉香米飯，金象牌為金源米業旗下品牌，行政總裁林世豪表示，即食飯選用泰國茉莉香米，並在日本設廠生產，以富山縣黑部市的優質泉水煮製。晶瑩白飯翻熱後粒粒分明，口感軟硬適中。（$11.9/170克，惠康、百佳網店及實體店）

B 新潟越光米 口感軟糯

TOPVALU新潟產越光即食白飯，TOPVALU為AEON自家品牌，多款即食白飯選用口感偏軟的新潟越光米為主。翻熱後米粒透亮飽滿，濕度和黏度較高，口感軟糯，入口也有淡淡米香。（$31.9/180克×3，AEON、AEON STYLE及AEON Supermarket）

C 古法炮製 黏軟香甜

日本佐藤食品日本白飯-秋田小町，翻熱後飯粒晶瑩飽滿，細嚼米香慢慢滲出，口感很黏軟。品牌網站稱，他們選用厚釜直炊等古法煮飯方式，令飯粒之間黏度更高，甜味增加。（$17.9/200克，AEON、AEON STYLE及AEON Supermarket）

D 翻熱維持清香飽滿

O' Chef Lab新潟越光米即食飯，創辦人梁芷珊表示，此米在翻熱後，仍能維持清香飽滿的味道和形態。今次記者試食時以微波爐翻熱，但沒有蓋上，白飯水分流失較多，相比其他白飯，吃起來比較硬。（$15/250克，www.ocheflab.com）

E 高壓高溫煮 濕度適中

不倒翁即食壽司飯選用韓國米，以高壓及高溫方式烹煮。翻熱後米飯濕度適中，香味和口感不過不失。（$8.9/210克，惠康、百佳網店及實體店）

F 韓國米 飽滿濕潤

韓國CJ即食白飯翻熱後香氣撲鼻，米粒飽滿濕潤，吃起來香甜軟糯。據品牌網站資料，這款即食飯採用韓國米，為維持其新鮮度和營養，在米粒去殼後24小時內用壓力電飯鍋的原理烹煮，米香特別濃郁。（$13.9/300克，惠康、百佳網店及實體店）

文：李榆佳