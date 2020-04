Quicknote：跟達利品嘗葡萄酒秘密

Dalí: The Wines of Gala(Taschen提供)

【明報專訊】當大家因為疫情而減少外出飲酒時,除了(獨個兒)在家淺嘗杯中物,何不讀一點和酒有關的書,增長自己的眼界?不少歷史名人都喜歡美酒佳餚,包括超現實畫派畫家達利(Dalí)。他留下一句名言:「一個真正的行家不是只喝下葡萄酒,而是品嘗它的秘密!」

出版社Taschen便推出過兩本跟達利息息相關的美酒佳餚指南,分別為Dali: Les dîners de Gala和Dalí: The Wines of Gala,其中後者更是2018年Gourmand World Cookbook Awards獎項得主。

Dalí: The Wines of Gala一書以10個重要的葡萄產地開場,接着是達利的選酒指南,跟一般敘述的指南不同,其中有許多品嘗體驗的描述,再加上達利對於葡萄酒的表述,是一本充滿品味的作品。除了葡萄酒的資料、味道、顏色等重要信息,書中更以充滿達利的風格將葡萄酒分成與別不同的種類,包括Wines of Frivolity(輕薄的葡萄酒)、Wines of the Impossible(不可能的葡萄酒),和Wines of Light(光之葡萄酒)等。

這些「另類」葡萄酒資訊以外,書中更收錄了超過140張達利的畫作,當中包括不少達利的知名作品,例如他在1955年創作的The Sacrament of the Last Supper。不管是愛酒的讀者,還是達利迷,都可以在這書中一飽眼福。($600)

查詢:www.taschen.com

整理:Tung Cheung