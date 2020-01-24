Food：50款美食伴無敵維港 $138點心放題 「疫」流而上

肉醬和牛包：包着以A5佐賀和牛製成的肉醬及水牛芝士，有濃郁和牛香氣外，還有拉絲效果。（蘇智鑫攝）

飯後甜品：玫瑰豆沙角（左）炸得香脆，豆沙混入了玫瑰糖，入口帶淡淡玫瑰香；而擂沙湯圓（右）則是芝麻餡，是不錯的飯後甜品。（蘇智鑫攝）

泡菜海鮮餃：剔透的餡皮透出橙紅色餡料，內有帶子粒、蝦粒及自家製泡菜，一夾起已爆汁。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】新冠肺炎肆虐，加上政府對食店的五成入座、枱與枱的1.5米距離政策，令不少食店想盡辦法自救！外賣是其中一個不錯的方法，增加堂食優惠是另一個常見選擇。最近有多間餐廳推出中式點心優惠，有放題、有特價，在「疫」市下滿足一眾點心控、中菜控。

點心加放題，兩項香港人最愛的主題結合下，絕對無法抗拒。作為城中名人飯堂的唐人館，尖沙嘴分店最近便推出午市懷舊點心放題，最重要是每位$138，便可以任食50款點心、主菜及甜品，保證讓一眾點心迷大快朵頤。

錦鹵雲吞甜酸有致 棉花雞足料鮮味

懷舊二字已經吸引，加上大部分點心均為今次放題而特別設計，款式比主點心餐牌更多，當中有經典的鵪鶉蛋燒賣、豬膶燒賣、薑葱雞包仔等，不過最吸引的非錦鹵雲吞莫屬，坊間的甜酸汁多是現成的酸甜醬，唐人館（海港城）行政總廚吳偉倫則以懷舊方法炮製酸甜汁，「舊式的甜酸汁會加入鮮魷、蝦、雞肝、紅綠椒等食材，紅橙黃綠色澤豐富，並以碗上枱，為了增加矜貴感覺，湯汁內會由雞肝換上帶子，令味道更鮮甜。另外，原來的炸雲吞會包蝦粒，但包入餡料則易腍，所以餐廳特別只用雲吞皮炸香增添口感」。雲吞皮還特意切成約2吋大小的小塊，吃時放上豐富餡料的甜酸汁，一大啖放入口，酸甜有致，充滿童年回憶。

另一款看似平平無奇的北菇棉花雞，有巴西雞髀肉、日本花菇，以及有數百元一斤的魚肚製成，吸滿雞汁的魚肚非常鮮味；蜂巢芋角亦做得相當出色，鬆化的外皮，其肥豬肉比例較重，粉糯的芋蓉裹着醃過的肥豬肉，一嘗便滿口油脂甘香。

肉醬和牛包「芝」味 泡菜餃皮薄餡靚

除了傳統懷舊點心，吳師傅亦設計兩款創新的點心，分別是肉醬和牛包及泡菜海鮮餃。肉醬和牛包，香軟的外皮包着以A5佐賀和牛製成的肉醬，還特別加入水牛芝士，一咬開有濃郁的和牛香氣外，還有拉絲效果，充滿驚喜。而泡菜海鮮餃則極力推薦，剔透的餡皮內透出橙紅色的餡料，內有帶子粒、蝦粒及泡菜，「很多人以為餐廳會將貨就價，其實店中的點心全部自家製成，即叫即做，就連泡菜海鮮餃中所用的泡菜都是自家醃製，味道酸辣適中，絕對是用心打造」。吳師傅解釋。

主食選擇吸引 揚州炒飯鋪滿叉燒

點心以外，還有主食，包括鋪滿叉燒的揚州炒飯、入口即融的梅菜扣肉飯、素食之選的羅漢齋炒麵。今次放題有飯、有點心，平日更不設時限，即使大胃王也可以望着維港景慢慢吃飽飽，聽聞4月中更有晚市小菜放題，每位大約$300，絕對超值 。

■唐人館（海港城店）

地址：尖沙嘴海港城港威商場4樓4101號舖

查詢：2157 3148

註：懷舊美點由即日至6月30日於午市供應，周一至五每位$138；周末及公眾假期（限2小時）每位$168；另加$98即可暢飲指定紅白酒及氣泡酒。設茶芥，不收加一

文：區佩嫦

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/food@mingpao.com