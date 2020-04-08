叉燒乳豬妙配粉紅香檳

【明報專訊】香港人最愛的燒味，好難在家自煮吧？如果周末在家想吃豐富一點，但又想吃有質素的燒味，推介滿福樓的招牌蜜汁烤叉燒或都爹利會館的片皮乳豬件。有「富豪飯堂」之稱的滿福樓，必吃的一定是招牌蜜汁烤叉燒。以精選梅頭肉的心，每斤只用最佳的六両來製作，加以秘製醬汁及蜜汁燒烤，剛剛好半肥瘦的叉燒最惹味。另一「富豪飯堂」及獲米芝蓮一星的都爹利會館，乳豬皮烤得十分酥脆，配上底下的薄餅減去油膩感剛剛好。這兩間中菜廳現在均有外賣服務，滿福樓外賣自取還有七折優惠至4月底，而都爹利會館亦有外賣自取或訂餐$800以上免費送餐（九龍及新界需付$200送餐費）。

香檳配肉類 酸度減油膩

無論是蜜汁烤叉燒還是片皮乳豬件，推介以香檳或粉紅香檳作wine pairing。對，香檳不止配海鮮、魚子醬或鵝肝，配肉類都可以的。由於香檳酸度高，可減去叉燒或乳豬的油膩感，同時燒味的油分亦可發放更多香檳本身的味道，如花香、果香、牛油麵包、烤烘及礦物味等。我的心水有Perrier Jouët Blason Rose Brut粉紅香檳。此粉紅香檳帶層次及活潑的紅果香，配上蜜汁叉燒，更能帶出香檳的蜜糖香及野生士多啤梨的味道。如配上片皮乳豬件，由於果醬或乳豬醬味道略為濃郁，以粉紅香檳配搭，可平衡油膩感之餘，醬汁亦不會令香檳味道變得平淡，還帶出更多紅果味道。近日酒商紛紛減低免費送貨的訂單門檻以支持在家品酒，可考慮Watson’s Wine網上訂購，由$1500減至現在$1000便可送貨，可選購以上香檳推介。

（www.watsonswine.com）