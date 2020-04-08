日式鐵板燒 清酒紅酒為良伴

【明報專訊】喜歡日式鐵板燒的朋友，大多因為喜歡看着師傅在你面前表演廚藝，即燒即吃，自己很難燒得像大廚般剛剛好及調味適中。心思思想吃鐵板燒？現在都有得叫外賣。高級日本料理竹（Ta-ke) 近日推出外賣便當，包括鐵板燒便當——竹和松選擇，我喜歡吃牛，會選竹便當，包括有鐵板燒帶子、三文魚、美國牛肉薄燒及和牛炒飯，還有前菜及沙律，外賣七折，折後只需$159。餐廳選用食材一向高質素，平時晚上去竹食鐵板燒都要1000元起。外賣當然缺少了師傅即燒，但價錢實在相當吸引，可以外賣止一止癮。

清酒帶出海鮮鮮甜味

吃比較重味的鐵板燒時，可選擇酸度高一點的日本清酒配襯。我喜歡仙禽雄町純米大吟釀，精米歩合50%，味道優雅幼滑，充滿果香，帶米香、梨香及巨蜂葡萄香，酸度十分活潑，餘韻適中，平易近人，像喝葡萄酒風格的清酒，可減去牛肉油膩感之餘，令海鮮帶出更多鮮甜味。

如果葡萄酒的話，我會選一瓶優雅的法國隆河區北部的M. Chapoutier Cote-Rotie La Mordoree 2012年紅酒。此酒帶紫花、玫瑰、黑胡椒、香料、黑莓及點點煙草味道，單寧十分幼細。由於鐵板燒的汁醬比較濃味，以此紅酒配上海鮮亦沒有問題，配牛肉更是相當合拍，此酒獲著名酒評人Robert Parker評97分。以上酒款可考慮於Jebsen Fine Wines網上訂購，買滿$1000可免費送貨。

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