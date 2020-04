西九吃特色熱狗 散步吹海風

巨型魚柳:Fish and chips($108)的巨型魚柳,即使放涼了仍脆口,即使看海看到忘了進食,仍可打包拿走慢慢吃。(黃志東攝)

next

【明報專訊】數人流較少的城市野餐點,當然少不得西九文化區藝術公園,那裏設有多間特色海濱餐廳,只要買個外賣,走前幾步便可享受海景午餐或晚餐,甚至容許帶同狗隻前來,非常寫意。

HOOMAN By The Sea是一家寵物友善餐廳,4名年輕合伙人都很愛狗,店內主打的美式熱狗都以不同狗種命名,如Poodle是肉醬配料熱狗,模仿貴婦狗毛的顏色和形態;Husky就採用黑色熱狗包,令人想起毛色灰灰的傻氣大狗。此外,店內還有fish and chips、薯脆、西班牙油條、雪糕甜品等小食;飲品方面更別具心思,如配有迷你donut的粉紅色沙冰、如海天藍色的飲品Blue Lemonade等,加上所有食物外賣的杯子、熱狗盒都是自家設計,各具特色,最適合帶到海邊打卡。

雪糕漢堡 狗狗有食神

負責人之一Jessica說,由於餐廳門外便是草地,很多客人喜歡把食物帶到外邊享受海風與陽光,最近餐廳亦特別訂製了一些木櫈和箱子,方便客人在戶外進餐。亦因為很多人會帶同狗狗前來,店內亦引入狗狗零食,款式不少,包括牛筋條、薯片、漢堡,就連狗狗專屬雪糕都有。

■ HOOMAN By The Sea

地址:西九文化區藝術公園GF07

營業時間:周一至五 上午11:00至晚上8:00,周六日及公眾假期 上午10:00至晚上8:00

查詢:6749 0777