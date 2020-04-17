開放式三文治（2人分量）

幽香刁草：刁草是煙三文魚的良伴，幽香去膩。（蘇智鑫攝）

繽紛三文治：刨成薄片的青瓜，鋪上三文治上，成了幾何的圖案，為麵包添上色彩。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】◆芝麻牛油小蘿蔔

醬汁：

牛油60克

黑白芝麻1湯匙

芝麻油 1茶匙

薑蓉 1茶匙

配料：

去皮方包 4片

小蘿蔔30克，切薄片

任何種類蔬菜苗，裝飾用

做法：

混合所有醬汁後，塗在一片方包上，把另一片方包蓋上，再塗一層醬汁，鋪上小蘿蔔，對切三角，切為4份，綴以蔬菜苗和芝麻

◆蟹肉青瓜

醬汁：

忌廉芝士100克

蟹肉50克

檸檬汁1湯匙

醬油 1茶匙

配料：

去皮麥包 4片

紫洋葱粒 10克

青瓜 1條，切長薄片

做法：

混合所有醬汁後，將醬汁塗在一片方包上，再蓋上另一片方包，塗醬汁，鋪上青瓜片，切成方形。最後以紫洋葱粒裝飾

貼士：

1. 鋪上材料後，可稍壓一下，讓材料黏實醬汁

2. 三文治稍為雪凍才切，較為漂亮

◆藍芝士火腿蘋果

醬汁：

無花果醬 30克

藍芝士 20克，揑碎

配料：

法包4片

帕爾馬火腿 4片

沙律菜 10克

青蘋果1/4個，切片

做法：

1.法包塗上無花果醬，灑上藍芝士及青蘋果片

2.帕爾馬火腿捲成玫瑰狀，放上麵包，綴以沙律菜

◆三文魚蘆筍刁草忌廉芝士

醬汁：

忌廉芝士100克

刁草 10克，切碎

酸瓜 5克，切碎

鹽 適量

黑胡椒 適量

配料：

黑麥包 2片

三文魚 100克

檸檬皮絲，裝飾用

幼身蘆筍 50克，斜切成2吋，以油鹽水煠熟

做法：

混合所有醬汁，塗在一片法包上，鋪上三文魚、蘆筍、檸檬皮絲