開放式三文治（2人分量）
文章日期：2020年04月17日
【明報專訊】◆芝麻牛油小蘿蔔
醬汁：
牛油60克
黑白芝麻1湯匙
芝麻油 1茶匙
薑蓉 1茶匙
配料：
去皮方包 4片
小蘿蔔30克，切薄片
任何種類蔬菜苗，裝飾用
做法：
混合所有醬汁後，塗在一片方包上，把另一片方包蓋上，再塗一層醬汁，鋪上小蘿蔔，對切三角，切為4份，綴以蔬菜苗和芝麻
◆蟹肉青瓜
醬汁：
忌廉芝士100克
蟹肉50克
檸檬汁1湯匙
醬油 1茶匙
配料：
去皮麥包 4片
紫洋葱粒 10克
青瓜 1條，切長薄片
做法：
混合所有醬汁後，將醬汁塗在一片方包上，再蓋上另一片方包，塗醬汁，鋪上青瓜片，切成方形。最後以紫洋葱粒裝飾
貼士：
1. 鋪上材料後，可稍壓一下，讓材料黏實醬汁
2. 三文治稍為雪凍才切，較為漂亮
◆藍芝士火腿蘋果
醬汁：
無花果醬 30克
藍芝士 20克，揑碎
配料：
法包4片
帕爾馬火腿 4片
沙律菜 10克
青蘋果1/4個，切片
做法：
1.法包塗上無花果醬，灑上藍芝士及青蘋果片
2.帕爾馬火腿捲成玫瑰狀，放上麵包，綴以沙律菜
◆三文魚蘆筍刁草忌廉芝士
醬汁：
忌廉芝士100克
刁草 10克，切碎
酸瓜 5克，切碎
鹽 適量
黑胡椒 適量
配料：
黑麥包 2片
三文魚 100克
檸檬皮絲，裝飾用
幼身蘆筍 50克，斜切成2吋，以油鹽水煠熟
做法：
混合所有醬汁，塗在一片法包上，鋪上三文魚、蘆筍、檸檬皮絲