外送烤肉 加熱「錦囊」還原堂食滋味

【明報專訊】24小時前訂購 翌晚6時後提貨

香港文華東方酒店自20年前起，每年均於感恩節期間推出禮盒外送服務，客人可在家中享用火雞等感恩節美食，酒店每年均賣出超過400隻火雞，助理行政總廚麥英龍表示，今年因應政府呼籲公眾不要外出吃飯，盡量留在家，他們考量到客人也想和家人分享美食，於是由火雞外賣獲得靈感，設計出全新的馳名烤肉送遞服務，客人可於24小時前訂購，於翌晚6至9時親自提貨或請酒店送到指定地點。食物分量足夠4至5人享用，菜式結合了酒店多道馳名烤肉菜式、甜品和酒類，可說是文華東方的精選。

採本地平原雞 嫩滑油脂少

餐牌採A La Carte形式點菜（即按菜單點菜），最吸引的是多道烤肉名菜，例如烤雞是本地新鮮平原雞，肉質與嘉美雞、泰安雞同樣嫩滑，但油脂較少，更適合用來做烤雞。廚師以洋葱和甘筍等蔬菜跟雞一起醃3小時，以提升肉香，再放入焗爐以180℃烤30分鐘，烤至金黃色，皮脆肉嫩，相當吸引。

羊腿先慢煮後烤 肉質柔軟

原隻新西蘭羊腿於65℃的溫水慢煮 3小時後烤20分鐘，羊肉呈嫩粉紅色，肉質柔軟。

堂食的烤肉固然美味，為了提升外賣質素，所有烤肉烹調好後包裝，由酒店的自家車隊親自送貨，客人取餐後宜20分鐘內食用，味道較原汁原味。若要翻熱食物，酒店也貼心準備一封加熱「錦囊」作參考，列明使用家用焗爐的加熱方法和貼士，還原最貼近堂食的味道。

■香港文華東方酒店 馳名烤肉送遞服務

查詢：2825 4008（24小時前預訂）

自助及送貨時間：晚上6:00至9:00

訂購網址：bit.ly/2wAEPPv

註：港島區免費送貨，其他地區需額外收費，由$150起