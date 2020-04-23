網購甜品 蘑菇蛋糕完美送達

【明報專訊】甜品發燒友有福了！香港四季酒店早前於電子購物指南推出蛋糕外賣服務，客人可在網上超過20款的糕點項目，包括原個磅裝蛋糕、迷你蛋糕、甜酥和英式鬆餅等，於24小時前預訂，翌日於酒店The Lounge中自取或額外付費送貨（$200起）。行政餅房主廚陳永雄（Ringo）分享說，他們與酒店車隊經多次親身測試和改良，讓蛋糕不會在運輸中途變形或崩塌，「以蘑菇形的大紅花雜莓朱古力蛋糕（每個$55）為例，曾試過因行車時的震盪令菌傘和菌柄分離，於是便改良用一支朱古力來鞏固兩者，不會塌下」。

記者在辦公室收到各款酥點和蛋糕，外貌依然完好無缺，尤其牛角酥外形堅挺，酥皮並沒有脫落，未打開紙袋時已經聞到一陣陣牛油酥香，而最重要是這個超五星級酒店出品的牛角酥和各款甜酥每個只賣$25，你可能說跟尖沙嘴新商場內的法國烘焙名店價錢差不多，不過這可是四季出品，若要在酒店吃早餐，每個盛惠$40（另加一），所以這個外賣價絕對超值。當然酥點最怕出爐太久會變軟，Ringo師傅教大家放入焗爐中，以140℃至160℃焗5分鐘。切忌使用微波爐加熱，因為這會使酥點中央部分過熱和過乾，影響味道。

■香港四季酒店 電子購物指南

查詢：3196 8882（24小時前預訂）

網址：bit.ly/2XO1gfj

註：送貨費用：港島區$200，九龍區 $300，新界$400