自製爆紅「1000次梳乎厘奄列」 焗巴斯克蛋糕 「芝」味焦香

巴斯克焦香芝士蛋糕——由西班牙巴斯克（Basque）地區一家小餐館的主廚Santiago Rivera研發出來，經典的焦黑賣相，半流心狀的軟滑質感，比起一般紐約芝士蛋糕更有風味。（林靄怡攝）

【明報專訊】在新冠肺炎疫情影響下，大家在家除了上網打機煲劇外，不少人都紛紛化身「廚神」，天天以煮食度日，疫中尋樂。如果想挑戰製作甜品，不妨跟烹飪達人Cherry學做人氣爆燈的巴斯克焦香芝士蛋糕（Basque Burnt Cheesecake）；還有大人小孩皆愛的冧酒提子麥片曲奇；以及繼「400次咖啡」以後，又一熱爆網絡的創意作「1000次梳乎厘奄列」。3款甜品不但簡單易整，賣相還十分「IG-able」，適合一眾愛吃又愛打卡的你！

■今期主角

烹飪達人譚偉文（Cherry）

●Profile

譚偉文（Cherry），設有個人facebook專頁「我煮意．Cherry」，熱愛烹煮甜品和西餐，不定時開辦烹飪班及售賣特色小食。

巴斯克焦香芝士蛋糕

工具：

6吋蛋糕模、打蛋器、膠刮、錫紙、牛油紙

材料：

忌廉芝士……315克

白砂糖……75克

黃糖……15克

雞蛋……3隻

低筋麵粉……7克（已篩）

鮮忌廉……160克

檸檬汁……6克

做法：

1. 提前4至6小時將忌廉芝士從冰箱內取出，置室溫待其軟化；再把牛油紙弄皺，攤開鋪在焗盤模具上（圖一）

2. 焗爐預熱至200℃

3. 用電動打蛋器（中速）將忌廉芝士打至軟滑，再加入白砂糖、黃糖，攪打成糊狀（圖二）

4. 將一隻雞蛋分開成蛋白和蛋黃，將蛋黃加入忌廉糊中，發打拌勻；然後將其餘兩隻雞蛋分兩次加入麵糊，徹底打至完全混合；最後倒入鮮忌廉，充分攪勻

5. 在另一個乾淨的容器，加入已過篩的低筋麵粉及兩茶匙忌廉糊，拌勻後再倒回原先的混合物；然後加入檸檬汁，用膠刮以切拌方式輕輕攪勻至順滑

（提示：不要直接將低筋麵粉加入麵糊，以免起粉粒和結塊；加入檸檬汁後亦切忌用電動打蛋器攪打，否則會形成過多氣泡，影響蛋糕口感）（圖三）

6. 將麵糊過篩後慢慢倒進焗模內（圖四），再用筷子或竹籤在麵糊上畫Z字，穿破氣泡

7. 放入焗爐的中層以200℃焗30分鐘，取出後在蛋糕面鋪上錫紙，再焗10分鐘。完成後將蛋糕連牛油紙於室溫下放至完全涼透，再放進冰箱冷藏最少8小時

小貼士：

1. 將牛油紙弄皺鋪在焗盤模具上，營造巴斯克焦香芝士蛋糕上的經典不規則紋理

2. 由於白砂糖和黃糖的甜度不一，兩者混合使用，可增加蛋糕風味

3. 混合材料中途加入蛋黃，可加深蛋糕顏色

4. 蛋糕要做得軟滑，一定要將所有材料攪拌均勻，特別是用電動打蛋器時，其快速運轉的力度很容易令材料黏到碗邊上，所以過程中需不時利用膠刮，將未打勻的粉粒和結塊刮到麵糊中，繼續攪拌，直至所有材料完全混合（圖五）

文：Angel Hong

編輯：林曉慧

電郵：food@mingpao.com

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