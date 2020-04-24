冧酒提子麥片曲奇
文章日期：2020年04月24日
【明報專訊】工具：
打蛋器、膠刮、牛油紙
材料A：（分量：12塊）
提子乾……60克
黑冧酒……1湯匙
無鹽牛油……100克
白砂糖……50克
黃糖……30克
雞蛋……1隻
牛奶……2茶匙
原片燕麥片……100克
材料B：（已篩）
中筋麵粉……100克
梳打粉……1/4茶匙
肉桂粉……1/2茶匙
鹽……1/2茶匙
做法：
1. 提前一晚將提子乾浸於黑冧酒內，冷藏備用
2. 無鹽牛油放於室溫下待軟化，用電動打蛋器將其打至乳白蓬鬆；再加入白砂糖及黃糖，繼續打至順滑軟身；然後分4次拌入蛋液，徹底攪勻至沒有乾粉或結塊
（提示：切忌一次過將蛋液全部倒入，因為這會令牛油吸收不好，導致蛋油分離，做出來的曲奇亦會較黏身，影響口感）（圖六）
3. 加入已篩勻混合的材料B，用切拌方式將麵糊混合至沒有粉狀；再放入冧酒提子乾和燕麥片，充分拌勻
（提示：此步驟切忌用打蛋器直接攪拌，否則會造成麵糊生筋，令曲奇不夠鬆化）
4. 倒入牛奶，同樣以切拌方式拌勻。然後將麵糰蓋上保鮮紙，放入雪櫃冷藏30至45分鐘。取出後將麵糰分成12等份，放在已鋪有牛油紙或烘焙墊的焗盤上
（提示：想焗出來的曲奇更美觀，提子可放在麵糰表面；麵糰之間亦要有足夠空間，讓餅乾變大）（圖七）
5. 放入已預熱調校至180℃的焗爐，焗12至15分鐘至金黃色
小貼士：
1. 製作此曲奇的燕麥片必須選用原片大麥片，如果以即食或快熟燕麥片代替，它們接觸到麵糊中的水分便會馬上變成糊狀，無法做出鬆脆有嚼口的質感
2. 混合白砂糖和黃糖一起使用，可增加風味
3. 鋪在焗盤上的牛油紙，建議可用透薄網格的烘焙墊代替（圖八），墊上的格紋會在烘焗時產生疏氣作用，令焗出來的曲奇更香脆