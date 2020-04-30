梅酒啫喱配慕絲 柚子布甸趁熱食 炮製抹茶紅豆撻 「和」味頂癮

【明報專訊】香港有不少抹茶控，可惜因疫情關係，暫時不能親身飛到日本吃道地抹茶甜品，心癮難忍？今次香港四季酒店行政餅房主廚陳永雄（Ringo）教大家以京都高級抹茶炮製京都抹茶紅豆撻，一止抹茶癮。除了抹茶，柚子和青梅亦是日本人慣常用來做甜品的水果，Ringo師傅親身教授兩道充滿和式風味的西式甜品，他將日本梅酒變成層次豐富的梅酒啫喱栗子慕絲杯，還有把一向以冷凍風味為主的柚子甜品，變成熱烘烘的布甸。心動不如行動，一連4天的假期，繼續在家抗疫做甜品，細味這份久違了的和式滋味吧！

◆今期主角：香港四季酒店行政餅房主廚 陳永雄（Ringo Chan）

香港抹茶控 偏好甘澀

香港四季酒店行政餅房主廚陳永雄（Ringo）為一眾抹茶控創作出京都抹茶紅豆撻。抹茶加紅豆是日系甜品最佳配搭，他認為香港抹茶控偏好味帶甘澀的抹茶，因此餡料特地選用京都高級抹茶，味道濃香媲美淺草「壽々喜園」的二級濃度抹茶雪糕！至於紅豆蓉，Ringo稱要製作真正的日式紅豆蓉非常花時間，建議選購日本紅豆蓉罐頭，質素一樣有保證。

至於梅酒啫喱栗子慕絲杯亦頗有驚喜，日本梅酒酸酸甜甜，淺酌滋味，做甜品亦口感甜美。Ringo把梅酒、浸在梅酒的梅子和日本寒天混合，製作出透明日式啫喱，再以日本芭菲杯的製作方法，把啫喱置底，再一層層鋪上脆口的粟米片、牛油曲奇碎、自製栗子慕絲，最後鋪上士多啤梨片、檸檬絲和即刨青檸皮碎作裝飾，多重口感十分滋味，而且色調層層不同，鮮艷奪目，適合打卡呃like！

最後一款是日本柚子熱布甸，一般柚子甜品以凍甜品為主，但這款熱辣辣的布甸卻為哈日族帶來新鮮感。它沒有日系常見的焦糖漿，而是用日本柚子製成醬，注入布甸器皿內，再加進自製日本柚子布甸漿，放入焗爐燉焗50分鐘。布甸外表像梳乎厘，入口輕盈溫熱，而底部濕潤的柚子醬，柚子味濃郁芳醇，微微酸甜，飯後品嘗也不覺得膩。

■ Profile

香港四季酒店行政餅房主廚陳永雄（Ringo Chan）入行逾30年，熱愛創作甜品，曾參與美食界的奧林匹克及國際賽事並贏取多個獎項。他的甜品不僅重視食味，還有吸睛的顏色配搭。Ringo師傅入行前曾從事攝影後期工作，對顏色特別敏感，其創作的甜品色調時而和諧，時而鮮艷，有時玩對比色，或是漸變色，變化萬千，恍如在創作一幅可吃進肚內的立體藝術品。

文：陳麗斯

編輯/林曉慧

美術/謝偉豪

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