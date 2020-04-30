食譜1：京都抹茶紅豆撻

想跟Ringo師傅學做和風西式甜品。

【明報專訊】◆工具：攪拌機、擀麵棒、圓形模具、圓形撻模、膠刮、黃豆、圓形牛油紙

◆材料：（4人分量）

撻皮

無鹽牛油 85克

糖霜 48克

全蛋 29克

鹽 0.4克

低筋麵粉 140克

京都抹茶蛋漿

全蛋 65克

蛋黃 25克

砂糖 28克

35%鮮忌廉 300克

京都抹茶粉 22克

裝飾

日本紅豆蓉 適量

金箔 適量

◆做法：

1. 把牛油、鹽及糖霜放入攪拌機，先用慢速攪勻材料，再轉快速將牛油打至淺黃色

2. 全蛋分3次加入打起的牛油中，用攪拌機攪約1至2分鐘

3. 把低筋麵粉分4至5次加入牛油，攪勻至沒有白色粉粒，關機

4. 用保鮮紙包裹已拌好的麵糰，放進雪櫃2小時

5. 取出已雪硬的麵糰，用手壓扁，用擀麵棒把麵糰擀成4毫米厚

6. 把直徑約12厘米的圓形模具放在麵糰上，切出圓形撻皮

7. 把圓形撻皮放進直徑約8厘米的圓形撻模內（圖一），用牙籤在撻皮上刺孔（圖二）

8. 在撻皮上放一張圓形牛油紙，再放黃豆。放入已預熱160℃的焗爐內，焗約25分鐘，至撻殼呈淺金黃色

9. 牛油撻殼出爐後，取走黃豆和牛油紙，放涼，備用

10.用手動攪拌器攪勻京都抹茶蛋漿的所有材料至幼滑，之後用膠刮撥走氣泡（圖三）

11.把蛋漿倒進牛油撻殼內至九成滿（圖四），放入已預熱180℃的焗爐內，焗約15至20分鐘

12.最後放上日本紅豆蓉及金箔作裝飾

小貼士：

1. 中途暫停攪拌機，用膠刮將盆邊的牛油撥回盆中攪勻

2. 攪拌太長時間會令麵粉過韌和起筋，撻殼烘焗後會縮小

3. 把黃豆壓在撻殼上，幫助定形 （圖五）

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