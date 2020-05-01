穩定又白滑 老師傅愛「做包點萬無一失」

品質保證——無論是鬆脆外皮包裹着豐腴脂香的雞仔餅（上），還是軟熟香甜的雞蛋糕（下），都不能缺少九龍麵粉廠出產的麵粉。（雞仔餅$56/磅，雞蛋糕$10/個，八仙餅家）（黃志東攝）

【明報專訊】九龍麵粉廠多種麵粉之中，以能夠做出各類蛋糕及中式包點的藍水仙低筋麵粉，用途最廣泛，最受商家歡迎。走到深水埗八仙餅家，只見餅房長桌上，鋪滿藍水仙麵粉，有56年製餅經驗的鄭師傅，正將光酥餅皮往麵粉桌上搓壓，「全行都用呢隻粉。靚吖嘛，又白又幼滑，沒有其他粉可代替」。

製蛋糕鬆軟 包點雪白

「『藍水』（藍水仙簡稱）做出來的蛋糕很鬆軟，零舍大，雞仔餅開親都不會梗住，應發開的發開，應發大的發大。」餅家第二代老闆張子榮續道。每星期他都會預訂麵粉，一星期足可用上20包、每包重50磅的「藍水」麵粉，足足用了30年。其實，時下麵粉選擇多多，東南亞、日本、韓國皆有麵粉進口香港，藍水仙又能否追上國際水準？榮哥直言，「大陸粉、日本粉由來已久，但多數拿來溝粉，貪便宜才會用。『藍水』至少比它們貴50至100元（指50磅包裝），但的確比較靚」。難怪店內近20種餅食，如雞仔餅、香蕉糕、月餅、蛋糕等，全用上「藍水」來製作。

九龍麵粉廠當然不止是九龍人用，位於西環的點心老字號新興食家，由1973年開業至今，都是麵粉廠的熟客。老闆海叔坦言最欣賞其質素穩定，做起包點來萬無一失。爆出三瓣的叉燒包、鬆軟彈牙的馬拉糕，以至包羅萬有的雞球大包等，只要廚師跟足斤両來製作，鮮有失手；他更指藍水仙的麵粉夠白，是包點外皮白雪雪的關鍵因素。海叔說：「做開就唔好搞搞震，有些麵粉一拉壓就跣手，質素唔得穩定時，一蒸就『呢hea』，到時真係唔知賴邊個。」對於顧客，對於廚師，對於麵粉廠，那數十年如一的質素，比起任何花巧噱頭，來得更為重要。

■八仙餅家

地址：深水埗南昌街197號地下

查詢：2729 9440

■新興食家

地址：西環士美菲路8號美暉大廈C舖

查詢：2816 0616