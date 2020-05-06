Quicknote：上網學調簡易Highball

【明報專訊】禁酒令即將放寬，但為防疫不少愛酒之人或仍傾向選擇留在家自斟自飲，如果家中的藏酒量不多，在家飲酒的款式變化相對較少，不妨嘗試在家調製簡單的cocktail。

Johnnie Walker一直是蘇格蘭調和式威士忌的經典品牌，其中搜遍蘇格蘭不同產區、熟成12年或以上的威士忌調配而成的Johnnie Walker Black Label威士忌，擁有鮮明的滑順口感和複雜的風味。近年，威士忌highball成為男女皆愛的飲法，既保留威士忌的濃郁香味，又帶有較低酒精濃度的清爽口感。品牌最近便邀請了世界50大最佳酒吧之一Quinary的調酒師Shelley Tai和她的4位調酒師朋友分享5款獨創Black Label Highball，讓嗜酒人士可在家自行調酒。

Highball的調配方法非常簡單，只需要備有威士忌，然後混合不同材料，再放入適量的冰，之後加入梳打水或薑味汽水，最後添上少許水果片作garnish（雞尾酒點綴），一杯容易入口而令人眼前一亮的highball就完成了，更可以配搭佐酒小食，與三五知己一齊virtual party。

幾名調酒師介紹5種highball：Irre-zest-ible是將蜜糖漿、檸檬汁、西柚汁、威士忌，加冰然後加入梳打水，調勻後再加上2粒話梅作點綴；Longan Highball是將龍眼乾放入威士忌混合浸泡24小時，再加入少許雪莉酒和梳打水；Ginger Tabby則混合冷泡烏龍茶和加入桂花浸泡24小時的威士忌，加入適量冰和薑汁汽水而成；Summer Isles混合熱情果、柑橘、柚子醬和威士忌，加冰後加入梳打水和灑上紅胡椒碎；Ginger Remedy則在威士忌內加入檸檬汁、蘋果汁、薑汁啤酒，並加上薑片和小量鹽及黑胡椒碎。

不同的水果和調味點綴，能令威士忌的酒香更豐富，令人一試難忘，大家可以在網站內找到詳細的步驟示範。

查詢：bit.ly/3d96Ugu

整理：Tung Cheung