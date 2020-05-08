限聚令放寬 母親節擦餐好 復刻金錢雞 古法粵菜致敬

即燒古法金錢雞——這道菜的古法在於新鮮肥豬肉用糖、玫瑰露、燒酒醃8至10天，方可製成「冰肉」。上碟配有自家製的柚子汁，搭配來吃，可中和油膩感。（$58/件）（蘇智鑫攝）

【明報專訊】香港多日沒有新增新冠肺炎本地感染個案，政府也放寬限聚令，大家終可稍為鬆一口氣，趁母親節就到，一家大小齊齊整整吃一頓好，尤其是家中有老人的，可能已經有一段時間未上過館子了。久未外出用膳，也不知道外面有何選擇。飲食組今次特選了兩間位於九龍區的中菜館，一間主打懷舊菜，向油麻地一間已結業的知名海鮮酒家「致敬」；另一間則是在新蒲崗開業40多年的潮菜老店，近期擴展至太子開一間全新風格的潮菜店，希望大家吃得開懷。

也許近月經過佐敦長樂街時，赫然發現「神燈」蹤迹，你以為是從前的神燈海鮮菜館重開嗎？細看招牌，原來這間是神燈海鮮酒家。80後老闆孫先生表示新神燈跟舊神燈沒有關係，只是小時候家住上海街，家人經常帶他到神燈吃飯，因此他便將自己的食店以神燈命名，除了回憶，多少也帶一點對舊店的敬意。

即燒古法金錢雞 柚子汁減膩

孫先生希望繼承舊神燈那種傳統粵菜的做法，他指出店裏的師傅均有30年以上經驗，對傳統粵菜有認識，他們亦會向其他老行家或老師傅取經，透過集合前輩經驗和研究舊食譜，加以改良。以即燒古法金錢雞為例，這道菜將新鮮雞肝、新鮮肥豬肉醃製成冰肉，和韓國肉眼一同放進爐中燒烤。採訪當天，記者試吃，雞肝與冰肉入口後慢慢融化，感覺妙不可言。為減輕油膩，他們嘗試將金錢雞配上自家製柚子汁，為味蕾來帶來清新的感覺。

甲羅燒×蒸蟹腳 碰撞粵式和味

除了堅持傳統粵菜，老闆亦希望為客人帶來新口味。好像店內招牌菜阿拉斯加蟹新式兩食，一食是日式甲羅燒，將蟹肉、新鮮鵪鶉蛋、蟹籽、蟹膏等材料放進蟹蓋中攪拌略炒，再加入清酒和葱花，上碟後舀一口蟹膏佐飯，鮮味濃郁；接着二食為雞油花雕蒸蟹腳，蟹腳肉豐腴鮮甜，搭配香醇花雕和雞油，以及滑溜蛋汁，味道一流。

老闆曾為新斗記採購經理，熟悉各類食材，例如店裏的鮮鳳梨咕嚕肉，用上西班牙黑毛豬肋條代替一般的脢頭肉或腩排。他解釋：「豬肋條指的是腩排中間，骨與骨之間的肉，因肥瘦相間，油分分佈均勻，加上連着筋膜和骨頭，所以肉質爽脆不失腍滑。」另外，店內牛肉菜式均以「牛肝連」部位入饌。這個部位屬於腹部邊肋脊附近的肉，又叫「封門柳」，只佔一頭牛的5%部位，數量珍稀。此部位的肉味非常濃厚，肉質腍滑。試吃蜜椒金薯牛肝連，牛味香濃，火候掌控得宜，肉質柔軟而不老，加上表皮焦脆的金薯，令人一吃就停不下來。

■神燈海鮮酒家

地址：佐敦長樂街14至20號 18廣場地下及1樓

午市優惠：2人套餐（$198，1款菜式包甜點）4人套餐（$498，2款菜式包甜點）

查詢：2866 6177、2866 6292

文：李榆佳

編輯：王翠麗

電郵：food@mingpao.com