歎美酒鬆一鬆 味蕾嘗精彩南非

去過南非開普敦酒莊遊兩次，很喜歡當地的天氣和風景，經常風和日麗，天空沒有雲朵，可看到很高、很遠、很開揚的天空，十分治癒。（黃詩詩攝）

【明報專訊】疫情看似受控卻反覆，大家當然要繼續注意清潔及保持社交距離，但也要適時放鬆一下，保持正面心態。適逢現在至5月底是南非葡萄酒協會（Wines of South Africa, WOSA）舉辦的 「精彩南非」葡萄酒活動，除了多間食肆會有南非美酒配美食外，還有不同葡萄酒酒舖或網上葡萄酒商店均有各式南非葡萄酒推廣，另外還有一些有趣的南非美酒活動。

我曾到南非開普敦（Cape Town）酒莊遊兩次，很喜歡那裏的天氣和風景，經常風和日麗，好天時天空沒有雲朵，可看到很高、很遠、很開揚的天空，十分治癒。南非除了有著名的桌山（Table Mountain）美麗風景、美味的南非鮑魚、閃爍的南非鑽石及可愛的南非小企鵝外，還有擁有逾360年釀酒歷史的南非葡萄酒，無論是有氣酒、白酒至紅酒，都有各自的特色代表。

有氣酒MCC性價比高

喜歡香檳的朋友都知道，只有在法國香檳區內出產的香檳，才可以稱為香檳。而在香檳區以外地方出產的二次發酵有氣葡萄酒，只能夠稱為香檳製法的有氣酒。南非出產的有氣葡萄酒（稱為Méthode Cap Classique，簡稱MCC）亦造得相當出色，採用傳統香檳釀酒工藝，至少陳年12個月，是南非人的至愛之一，出口量只有三成，而部分MCC有氣酒更陳釀超過48個月，精緻度和複雜程度可以跟年份香檳媲美。香港雖然沒有太多MCC有氣酒選擇，但我也有心水推介，例如Ken Forrester Vineyards Sparklehorse Chenin Blanc Méthode Cap Classique Brut 2017年（Kerry Wines 有售，$220）。Ken Forrester Vineyards是南非著名的葡萄酒酒莊，與莊主Ken Forrester同名，而莊主以Chenin Blanc白葡萄釀造的葡萄酒亦相當出名，因而亦有Mr. Chenin的別號。此MCC有氣酒以100% Chenin Blanc釀造，陳年14個月以上，氣泡幼細而帶青蘋果、香梨、柑橘、白花及奶油等味道，輕快而有層次。另一介紹有Simonsig Brut Cuvée Royale Blanc de Blancs 2010年（Golden Gate Wine 有售，$245）。以100% Chardonnay白葡萄釀製的年份有氣酒 ，最少陳年5年以上，香氣四溢，帶烤杏仁、牛油麵包、青蘋果、柑橘等味道，氣泡綿滑，餘韻悠長，以此價錢可試到陳年「香檳」的優雅，性價比高。

Chenin Blanc白酒 富果香個性鮮明

雖然南非也有不少釀造出色而帶法國布爾岡風格的Chardonnay白酒，但如果只能夠選一款白葡萄代表南非，那一定是Chenin Blanc （白詩南）。此葡萄品種的原產地是來自法國盧瓦爾河谷（Loire Valley），在南非發揚光大，種植得最多的白葡萄品種正是它，無論在葡萄園或酒窖都得到釀酒師悉心處理，釀造成多種不同風格的白酒，具豐富果香及鮮明個性。喜歡優雅風格白酒的朋友，可以試試David & Nadia Chenin Blanc 2017年白酒（wine'n'things 網站有售，特價$224）。David & Nadia是夫妻檔，他們是Swatland獨立葡萄酒生產者成員，產量相當少，十分精緻，宗旨是釀造盡量減少任何化學添加物的天然葡萄酒。此酒選用的Chenin Blanc 來自1962至1982年老樹籐的葡萄，提升了葡萄酒的複雜度。此酒優雅而帶柑橘、香梨、菠蘿、奶油及礦物等，十分有層次。

另一精緻推介有Craven Karibib Chenin Blanc Stellenbosch 2016年（La Cabane有售，$210）。此酒莊Craven剛巧也是由一對夫妻共同創立，最初在美國加州釀酒，最終情陷南非，在當地落地生根。此酒亦是想釀造盡量減少任何化學添加物的天然葡萄酒，充滿果香，帶白桃、青蘋果、生薑及礦物等味道，清新而細膩。

Pinotage紅酒 南非原產地紅葡萄

最令南非人引以為傲的葡萄代表一定是Pinotage （皮諾塔吉）。此本土原產的紅葡萄品種Pinotage，源於1925年以Pinot Noir（黑皮諾）和Cinsault（神索）雜交產生的葡萄品種，味道一點也不像Pinot Noir，屬於full-bodied的類型，由充滿果香以至味道集中而複雜的類型都有。以往低質素的Pinotage紅酒，往往給酒客一個壞印象，好像帶點抹指甲油水味的紅酒。其實這葡萄是不易處理的，經過釀酒師悉心處理得好的話，便能讓它發揮所長，亦屬於可以陳年的紅酒。介紹南非其中最出色的Pinotage紅酒酒莊之一Kanonkop旗下的Kanonkop Estate Black Label Pinotage 2017年（Northeast 有售，約$1600），帶濃郁的紫花香，味道帶紅果、甜香料、黑布冧及朱古力等，優雅而帶後勁，餘韻悠長。

南非美酒配佳餚

如果你有興趣認識更多南非葡萄酒，可以於5月28日到Le Club Food & Wine Pop up 南非美酒展，嘗試30款以上的南非精彩葡萄酒及欣賞南非小吃及音樂等，分別為下午5：00至晚上6：45（第一節）和晚上7：00至9：30（第二節），每位收費約$300。另外還有多間南非美酒配美食餐廳推廣，包括城中富豪飯堂滿福樓的南非鮑魚配南非美酒、Wooloomooloo Prime南非美酒配美食、馬哥孛羅酒店Leopard's Leap Pinotage Shiraz歡樂時光等，可以先試試那款南非美酒合你口味才買回家慢慢品嘗。詳情可到「精彩南非」網址查詢。Cheers！

■ Profile

黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

查詢：www.wosa.hk/hk

文：黃詩詩

編輯/ 陳淑安

美術/謝偉豪

電郵/lifestyle@mingpao.com