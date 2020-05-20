Quicknote：「綠色」革新 回收玻璃啤酒瓶

【明報專訊】環保是近年社會非常重視的一大課題。嘉士伯亦在產品甚至包裝上不斷「綠色」革新，除去年發布紙製啤酒瓶的研發進度，品牌亦升級現有罐裝塑包裝膜成減塑包裝膜，減少製造時的碳排放達60%，並使用受歐洲Cradle-to-Cradle認證的油墨製作樽身標籤，更容易被分解及回收，以及於歐洲率先推行的創新Snap-Pack包裝，減少高達70%膠使用量，約等於每年節省6000萬個膠袋等。

透過智能電子平台換獎賞

最近，香港嘉士伯團隊亦在環保和企業社會責任方面迎來突破，本着「可能係世界上最好」的品牌精神，與Carbon Coin Company協作研發專門「智能回收機」，成為全港首個提供自動化系統回收玻璃瓶的啤酒商，為玻璃啤酒瓶回收出一分力。市民現可於指定的嘉士伯回收機回收任何牌子的啤酒玻璃瓶，並透過智能化電子平台換取獎賞或優惠券，輕鬆參與減廢，如回收嘉士伯品牌的啤酒玻璃瓶，更可獲比其他品牌多100倍獎賞。

嘉士伯啤酒廠香港及台灣董事總經理馮耀明表示，玻璃是一種隋性物料，不會自然分解，被丟棄玻璃樽會耗盡堆填區的空間，同時浪費珍貴的資源。香港團隊設立「智能回收機」，希望能提高大眾的「零排放」意識，減少碳足迹，促進可持續發展及對抗地球暖化。回收得來的玻璃瓶亦會交由香港政府指定玻璃回收商碧瑤廢物處理及回收有限公司運送到工廠壓碎，將廢玻璃容器轉化成可再用物料（例如建築物料），讓環境變得更好。

整理：Tung Cheung

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