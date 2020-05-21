直採啡豆 「一條龍」冲出最純粹味道

富有層次——店舖於2011年將咖啡Dirty從日本引入香港，底層是凍鮮奶，再倒入特濃咖啡營造渲染效果，飲用時不用拌勻，第一口有冷暖交替的複雜口感，之後有咖啡的焦糖和拖肥香味。（$40）（馮凱鍵攝）

花果味道——Yirgacheffe Gedeb是全新推出的手冲咖啡，選用埃塞俄比亞的阿拉比卡豆，蘊含花果味道。（$65）（馮凱鍵攝）

人氣菜單——KB Tonic（前，$50）混合特濃咖啡和湯力水而成，啡味清新，與香濃的番茄肉醬意大利扁意粉（後，$98）很搭配。（Knockbox Coffee Company）（馮凱鍵攝）

【明報專訊】Knockbox Coffee Company去年被國際旅遊網站Big 7 Travel票選為亞洲區50間最佳咖啡店之一，今次選址中環開設分店，叫一眾港島區的粉絲相當興奮。咖啡店能從眾多本地咖啡店中突圍而出，最主要原因是咖啡的質素高。店舖經理兼咖啡烘焙師Laughing表示，他們會親自走訪世界各地找尋高品質的咖啡豆，然後以直接貿易（direct trade）的方式，將咖啡豆從原產地空運直送到港，因此從採購、炒豆、冲製，整個過程都是一條龍包辦，當中不會添加糖漿或調味，目的是讓大家能夠品嘗咖啡豆最原始的風味，而手冲咖啡（crafted coffee）便能讓客人享受到咖啡最純粹的味道。今年首推Yirgacheffe Gedeb咖啡，選用埃塞俄比亞的阿拉比卡豆，帶士多啤梨、玫瑰和芒果的酸甜味，十分香醇。

埃塞俄比亞豆帶花果香

咖啡店另一賣點，是咖啡餐單上有fruity（果香）和nutty（堅果）兩種味道供選擇。這全因咖啡豆本來就有自己的屬性，有些味帶果香，有些則比較醇厚，客人可以根據自己的喜好，選擇合適的款式。

店內亦提供多款小食，除了旺角店很受歡迎的咖啡豆形狀窩夫，還有以植物牛肉炮製的素食版全日早餐和番茄肉醬意大利扁意粉（Linguine Bolognese），口感和味道貼近真牛肉。

■Knockbox Coffee Company

地址：中環士丹利街50號信誠廣場地下B號舖

查詢：2781 1255