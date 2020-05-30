飲食Quicknote：下榻海景酒店 refresh身心

【明報專訊】香港JW萬豪酒店推出「全然煥活」度假旅程，希望客人放慢腳步，享受豐富美食之餘，也能勤做運動紓緩身心。每晚每房收費由$2500起，預訂豪華客房更有機會免費升級至尊貴海景客房，而入住行政樓層山景客房及JW山景套房，更可在行政酒廊享用免費早餐、下午茶、傍晚雞尾酒及小食。而入住舒適雅致客房的顧客，可先稍作休息，享受香薰浴，盡覽秀麗的海港景致或連綿的青山美景；也可以徜徉於露天游泳池中，或在健身中心揮灑汗水。

到了晚餐，想吃得輕怡些，可前往魚吧品嘗地中海藜麥沙律、燒烤三文魚及蜜糖乳酪忌廉；也可選擇以$1000酒店餐飲消費額，品嘗其他餐廳和酒吧提供的粵菜、自助餐、燒烤等特色美食。並於翌日早上，於JW咖啡室享用豐富有營的自助早餐，以煥然一新的面貌重新出發。

■「全然煥活」度假旅程

費用：

每房每晚$2500起（另設加一），包JW咖啡室自助早餐（最多供2位成人及2位3至12歲小童享用）、自選一項餐飲優惠（魚吧3道菜健怡晚餐兩位，或酒店餐飲消費額每房每晚$1000）、每位滋潤特色飲品一杯、免費泊車、萬豪旅享家雙倍積分等

地址：金鐘道88號太古廣場 香港JW萬豪酒店

查詢：2810 8366

註：優惠期至8月31日

整理：李榆佳