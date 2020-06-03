隱蔽酒吧 城中神秘蒲點

【明報專訊】本地酒吧重開，對喜歡happy hour的朋友來說，絕對是喜訊。大家當然要繼續保持衛生及適當社交距離，但偶爾喝一杯放鬆一下近數月的緊張情緒也不錯，而本地酒吧其實也很需要消費者支持以維持經營。這麼久沒有去酒吧蒲，要去當然要選一間特別一點的。無論你喜歡到隱蔽speakeasy酒吧享受私隱感覺，又或者到亞洲最佳50酒吧（Asia's Best 50 Bars）之一的熱點打卡，以下5間特色酒吧介紹，看看哪一間最吸引你的眼球！

僅18座位 私隱度高

什麼是speakeasy隱蔽酒吧？第一，酒吧地點一定不是很容易找的，通常都在一些小巷或看來不似是酒吧的地點，給人十分神秘、好像去探險的感覺。這間在疫情下開業的The Diplomat Hong Kong 隱蔽酒吧，位於中環的H Code大廈內側的隱蔽後巷位置，如果你從來都沒有去過，相信要花一點時間才找到地點，這亦是speakeasy酒吧令人着迷的地方，通常位於不易找到的地方，感覺私隱度十足。這裏只得18個座位，就算坐滿都不怕太多人，有點私人會所的感覺。由獲獎無數的調酒師John Nugent主理，主打傳統美式雞尾酒並加入新元素；有別於坊間很多酒吧只提供芝士及火腿等輕食，這裏還提供多款飽肚小吃。試了數款雞尾酒，我最喜歡Tarling雞尾酒，此雞尾酒以斑蘭gin酒、白砵酒、橙汁、椰青及香料等組成，加入亞洲的斑蘭及椰子元素，優雅而帶椰青同斑蘭香，相當馬來亞風情。如果想試多幾種不同味道但又怕飲得太多的話，可以叫mini版，細細杯淺嘗。佐酒美食首推Suckling Pig Cubano（烤乳豬三文治），充滿肉香的乳豬三文治皮脆肉嫩，十分邪惡亦十分惹味，吃完應該吃不下晚餐。

威士忌吧尋寶 試盡特別版

同樣在疫情下開業的還有speakeasy 威士忌酒吧House Welley Bar。喜歡威士忌的朋友，絕對明白喜歡到不同的威士忌吧去尋找特別版威士忌試試喝，因為每間威士忌酒吧也有它的獨有珍藏。主理人Eric和拍檔向來是威士忌愛好者，他們一直也有收藏威士忌的嗜好。當他們決定一起開這間威士忌酒吧時，便把自己的收藏傾巢而出，與大眾一起分享。有200多款威士忌選擇，主打蘇格蘭單一麥芽威士忌，另外亦有愛爾蘭、日本、澳洲及美國等威士忌。座位方面只有25個，屬於私隱度高的酒吧。如果和朋友過來喝酒，而他不喜歡喝威士忌的話，這裏亦有小量葡萄酒、清酒及手工啤酒等選擇。

這裏有趣之處是它其實沒有酒menu的，它的酒牌放在酒吧後的威士忌酒架上。你可直接見到哪支喜歡的威士忌，便請酒保直接拿酒瓶給你看。每杯價錢寫在酒瓶上非常清楚，這裏有很多特別版威士忌。如果想試多款威士忌，但又不想喝醉的話，這裏還有可以叫半個shot的選擇（約15ml），十分適合什麼也想試試的朋友。這裏由入門飲家的威士忌至資深飲家的選擇也有，每杯由約130港元起（30ml）。喜歡蘇格蘭艾雷島威士忌的朋友可以試試Caol Ila Twin Cask Artist Collective 特別版獨立酒瓶單一麥芽威士忌。這威士忌特別選取兩桶不同的波本桶威士忌混合而成，2009年蒸餾，陳年9年，帶泥煤、大麥、煙熏、蘋果及海鹽拖肥等味道。另外亦有威士忌舊酒，如1980年代出的The Macallan 10 Year Old Full Proof ，這瓶是做給意大利入口商Giovinetti的，可以試到The Macallan 80年代的雪梨桶風格跟現代的分別。

不能說的密碼酒吧

另一間speakeasy 酒吧的店名很有趣，名為「PDT」，是「Please Don't Tell」的縮寫，意指它不想你告訴別人這個隱蔽地點。單是這個隱蔽酒吧名已經贏了！大家都有好奇心，愈叫你不要告訴別人這地方，你就愈想去知道。它位於置地文華酒店之內，怎樣去到那裏，我在此也不便告訴你。但是如果你知道怎樣去的話，首先你會先經過一個神秘的電話亭，然後要在電話亭內的懷舊公眾電話按下密碼，再等一等才可打開這度神秘之門，進入酒吧！這小酒吧很chill，充滿神秘感，試了其中一款招牌雞尾酒Smoke Signal， 包括帶煙熏味的威士忌、檸檬汁、金桔、煙熏蜜糖及梳打水等味道，清新而帶點煙熏感，很有趣。這裏的熱狗非常出名，並有幾款有趣選擇，包括韓式泡菜熱狗等。

亞洲最佳50酒吧之一 墨西哥風味

亞洲最佳50酒吧（Asia's Best 50 Bars），今年香港佔了8間，其中之一是由亞洲第12位升到第3位的COA酒吧。COA以墨西哥主題，亦屬於speakeasy酒吧，在亞洲來說屬冷門類別，酒吧的門口亦不容易找到。這裏有多款tequila及mezcal墨西哥烈酒選擇，亦有多款以此為基酒的雞尾酒，推介有Ancho Highball，以台灣和墨西哥街頭小食為靈感，台灣吃番石榴會加梅粉，墨西哥則會加鹽和辣粉。此雞尾酒以鹹梅、Tequila Blanco、番石榴梳打及少少辣粉製成，清新而極具特色。

香港酒吧界之光 「創意老人」

如果說speakeasy酒吧之中誰是最出名的話，相信非The Old Man莫屬。一向在亞洲最佳50酒吧中名列前茅，去年還是亞洲第一位，今年稍為回落至第二位，但人氣依然高企，很多遊客從世界各地到香港時，亦會慕名一試。這個隱蔽酒吧開在中環PMQ附近的後巷，若果不熟悉，很難找到其入口。這裏的雞尾酒充滿創意，經常帶給客人很多驚喜，亦不時更改雞尾酒的menu，帶給客人新鮮感。以海明威為雞尾酒酒吧的構思，推介The Sun Also Rises雞尾酒，以蘋果酒、咖喱葉gin酒、斑蘭葉及青檸等材料調配，甜美而充滿斑蘭香及果香。

香港其實真的有很多有趣而神秘的酒吧，看看哪一間比較吸引你去試，希望大家多多支持本地speakeasy酒吧！

■ Profile

黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯/ 陳淑安

美術/謝偉豪

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