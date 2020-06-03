Quicknote：英國精釀啤酒殺入香港超市

Greene King的蘇格蘭釀酒廠在1719年設立，已有300年歷史，是當地歷史最悠久的釀酒廠。（品牌提供）

【明報專訊】香港人對英國有着深厚情意結。英國人向來喜歡把酒暢談，故以喝啤酒之名與好友暢聚的文化在香港亦十分普及。香港市場上雖有不少進口啤酒以供選擇，傳統英倫精釀或手工啤酒卻不多。要親嘗英倫地道酒桶啤酒風味，除了要等到通關後到英國一試擁有超過2700間特色酒館之Greene King（格林王）外，現更可將Greene King自家釀酒廠的出品帶回家中，安心與好友於家中歡聚暢飲。

Greene King始創於1799年，在英格蘭薩福克郡及蘇格蘭Belhaven均設有自家釀酒廠，乃英國最大型釀酒及英式酒館營運品牌。去年品牌被長實以27億英鎊（約252億港元）收購，終在今年引入香港。

逾220年匠心釀酒經驗

有逾220年匠心釀酒經驗，品牌這次在香港登場的精釀啤酒包括Greene King IPA、Old Speckled Hen及源自蘇格蘭的Belhaven，另有幾款Belhaven手工啤酒口味，如蘇格蘭薊花精釀啤酒、橡木桶精釀金啤酒，將有如威士忌的雲呢拿香甜與橡木香氣透過自然釀造過程融入啤酒之中，別具風味。（一系列精釀及手工啤酒現於指定Taste、Fusion及百佳有售）

整理：Tung Cheung