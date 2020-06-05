今期主角：手工燒賣 魚味突出

【明報專訊】港式街頭小食種類繁多，經典款式有魚肉燒賣、碗仔翅，新派小食則有蒜辣雞翼尖。網上烹飪導師Wincy認為坊間部分的魚肉燒賣夾雜肥豬肉和添加劑，因此她設計了一個簡易版手工全魚肉燒賣食譜，讓大家吃得安心。她選用價錢便宜且易於在超巿找到的急凍腍魚柳來製作魚肉，即使是廚藝新手也能輕鬆處理切魚肉等工序。單一魚種做出來的手工燒賣，味道和質感有點像白魚蛋，魚味較突出。

製作碗仔翅時，關鍵在於把材料弄成一絲絲，增添口感，而蒟蒻或明膠（亦即魚膠）所製的仿翅，口感最像真正魚翅，皆因翅條粗大爽口。最後一款是近年大熱的蒜辣雞翼尖，雞翼尖要煮得軟腍不散，緊記要使用猛火把雞翼尖和配料煮滾後熄火，蓋上鍋蓋燜焗，更加入味。

● Profile

80後網上烹飪導師Wincy Tung，是在職家庭「煮」婦。數年前開設「甜琛廚房」fb粉絲專頁，分享家常甜品和小吃食譜。內容貼地，貼士實用詳細，不少廚藝新手大讚其食譜成功率極高，吸引逾4萬名粉絲。另外，她著有《手作人氣甜品》和《家常手作甜品》兩本食譜書，同樣是簡單易學。

「甜琛廚房」烹飪專頁：fb@SweetheartKitchen