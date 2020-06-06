美國人氣龍蝦 清蒸突顯鮮甜

美式蒸活龍蝦——用大蒸爐蒸活龍蝦，突出鮮甜肉質。（$318起/1磅起，附熱牛油醬）（餐廳提供）

港式避風塘炒龍蝦——用大量炸蒜和辣椒炒活龍蝦件，香辣惹味。（$378起/1磅起）（餐廳提供）

【明報專訊】美國著名連鎖海鮮餐廳Red Lobster，早前登陸香港，提供超過60款龍蝦、海鮮和非海鮮類菜式，價錢屬中價位。這家過江龍在美國供應Maine lobster（又稱North American lobster 北美龍蝦）等4個品種的龍蝦，香港暫時只有北美龍蝦，由美國緬因州直送香港，提供急凍龍蝦尾和原隻活龍蝦。活龍蝦每日返貨，有1磅、2磅和3磅重；急凍龍蝦尾則保存於-18℃至-20℃的冷櫃運送至港，保持肉質鮮嫩。

起肉後「神還原」整隻龍蝦

香港人愛吃生猛海鮮，偏好活龍蝦菜式，美式蒸活龍蝦特別受歡迎。在大蒸爐蒸煮原隻活龍蝦，1磅重的龍蝦蒸約8分鐘，煮法簡單，可突顯龍蝦肉原有的鮮甜。上桌時，店員在客人面前熟練地拆龍蝦肉，把龍蝦尾、鉗、頭放回原位，「神還原」整隻龍蝦，令人大開眼界，吸引許多客人在社交網絡分享「神技」！

喜歡濃味食物的話，不妨嘗試港式避風塘炒龍蝦，活龍蝦蒸熟後連殼斬件，用大量炸蒜和辣椒翻炒，香辣惹味。至於急凍龍蝦尾，由於肉質爽口，容易處理，廣泛應用於沙律、薄餅、飯及麵類等菜式。

■Red Lobster

地址：銅鑼灣Fashion Walk加寧街8號地舖

查詢：2261 2996